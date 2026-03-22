Будут проводить плановые работы, поэтому введены графики отключения света в Виннице на неделю с 23 по 29 марта.

В Виннице на неделю с 23 по 29 марта запланированы временные отключения электроэнергии на десятках улиц города из-за проведения плановых работ, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».

Плановые технические работы могут временно повлиять на стабильность электроснабжения, поэтому для упорядочения перебоев утверждены графики отключения света в Виннице на неделю с 23 по 29 марта.

24.03.2026 года с 09:30 до 16:30 вводятся дополнительные графики отключения света. Они касаются таких улиц:

Генерала Арабея — 3Д, 4, 7А, 9, 15, 17, 30;

Праведныкив свиту — 45, 45А;

Пидлисный пров. — 3, 7; 1-й

Генерала Арабея — 4;

3-й Генерала Арабея — 32;

3-й Химикив — 7.

25.03.2026 года с 09:00 до 16:00 вводятся дополнительные графики выключения света. Они будут действовать на следующих улицах:

Марии Гаврыш — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 55, 115

Уласа Самчука — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-й Харчовыкив — 23

26.03.2026 года с 9 до 16 часов будут выключать свет в Виннице из-за плановых работ в сетях. Это касается следующих адресов:

Академична 56;

Корольова 57Б;

Леонида Каденюка 4, 23А;

Пырогова 179, 181, 183, 183А, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 298, 310А, 314, 316, 318, 324, 324Б, 324В, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 336А, 338, 338А, 340, 342, 346, 348;

Помаранчева 11;

Шереметка 32, 32А, 55А, 55Б, 55Г, 55Д, 55Е, 55Ж;

переулок Шереметка 3, 3/1, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 17, 17А;

произд Шереметка 4, 4Б, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 11, 13, 17, 19

27.03.2026 будут дети отключения. Они продлятся с 9 до 15 часов по следующим адресам:

Варшавська: 26Б, 27, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 40А, 41, 41А, 42, 43, 45, 45А, 45Б, 46/81, 47, 48, 49, ГАРАЖ;

Ивана Бевза: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;

Коцюбынського: 70А, 76;

Лысенка: 1, 1/1, 15, 15А;

Острозького: 59А;

провулок 3-й Варшавськый: 3, 5, 6, 7;

провулок Депутатськый: 3, 4, 4А, 5;

проспект Коцюбынського: 70, 76.

