У Вінниці на тиждень з 23 по 29 березня заплановані тимчасові відключення електроенергії на десятках вулиць міста через проведення планових робіт, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Планові технічні роботи можуть тимчасово вплинути на стабільність електропостачання, тому для впорядкування перебоїв затверджено графіки відключення світла у Вінниці на тиждень з 23 по 29 березня.

24.03.2026 року з 09:30 до 16:30 години вводяться додаткові графіки відключення світла. Вони стосуються таких вулиць:

Генерала Арабея — 3Д, 4, 7А, 9, 15, 17, 30;

Праведників світу — 45, 45А;

Підлісний пров. — 3, 7; 1-й

Генерала Арабея — 4;

3-й Генерала Арабея — 32;

3-й Хіміків — 7.

25.03.2026 року з 09:00 до 16:00 години вводяться додаткові графіки вимкнення світла. Вони діятимуть на таких вулицях:

Марії Гавриш — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 55, 115

Уласа Самчука — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-й Харчовиків — 23

26.03.2026 року з 9 до 16 години будуть вимикати світло у Вінниці через планові роботи в мережах. Це стосується наступних адрес:

Академічна 56;

Корольова 57Б;

Леоніда Каденюка 4, 23А;

Пирогова 179, 181, 183, 183А, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 298, 310А, 314, 316, 318, 324, 324Б, 324В, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 336А, 338, 338А, 340, 342, 346, 348;

Помаранчева 11;

Шереметка 32, 32А, 55А, 55Б, 55Г, 55Д, 55Е, 55Ж;

провулок Шереметка 3, 3/1, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 17, 17А;

проїзд Шереметка 4, 4Б, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 11, 13, 17, 19

27.03.2026 року будуть діти вимкнення. Вони триватимуть з 9 до 15 години за такими адресами:

Варшавська: 26Б, 27, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 40А, 41, 41А, 42, 43, 45, 45А, 45Б, 46/81, 47, 48, 49, ГАРАЖ;

Івана Бевза: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;

Коцюбинського: 70А, 76;

Лисенка: 1, 1/1, 15, 15А;

Острозького: 59А;

провулок 3-й Варшавський: 3, 5, 6, 7;

провулок Депутатський: 3, 4, 4А, 5;

проспект Коцюбинського: 70, 76.

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Вінницькій області: чому ситуація справді складна.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: про які зміни стало відомо.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду у Вінницькій області: які ціни наразі діють.