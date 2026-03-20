Новий графік руху поїздів у Сумській області впроваджується національним перевізником як вимушений захід через пошкодження вагонів та локомотивів внаслідок ворожих обстрілів, повідомляє Politeka.

Фахівці "Укрзалізниці" зазначають, що необхідність маневрування наявним складом стала критичною для збереження стабільного сполучення.

Попри підвищені ризики, залізничники прагнуть забезпечити мешканцям можливість дістатися до місця призначення.

Новий графік руху поїздів у Сумській області ввели з 19 березня і стосується він приміського спрлучення, де встановлено чіткий перелік рейсів, що курсуватимуть у щоденному режимі.

Новий графік руху поїздів у Сумській області включає рейс №6002 Віринський завод – Боромля, який вирушає о 04:25 та прибуває о 06:15.

У зворотному напрямку за маршрутом Боромля – Амбари курсуватиме №6001 з часом відправлення 06:30 та прибуттям о 09:01.

Для тих, хто планує подорож з Амбарів до станції Тростянець-Смородине, передбачено рейс №6004, що виходить на маршрут о 09:16 та доїжджає до кінцевої об 11:30.

Такі часові інтервали підібрані з метою максимального охоплення потреб населення у ранкові та денні години, коли попит на приміські перевезення традиційно залишається найвищим серед жителів регіону.

Продовжує вечірню серію рейсів №6003 зі сполученням Тростянець-Смородине – Суми, що відправляється о 15:38 та прибуває до обласного центру о 17:22.

Також є рейс №6006 Суми – Боромля з виїздом о 17:37 та прибуттям о 18:35. Замикає щоденний перелік приміських електричок №6005 Боромля – Віринський завод, який виїжджає о 18:50 та приїжджає о 21:06.

