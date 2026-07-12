Сейчас дефицит продуктов в Винницкой области пока не критический, однако требует постоянного контроля.

Дефицит продуктов в Винницкой области становится заметным из-за низкого урожая гречихи и ограниченных возможностей импорта, сообщает Politeka.

На рынке уже фиксируют уменьшение предложения и постепенный рост цен.

По оценкам экспертов, спрос на крупу остается стабильным, однако внутреннего производства недостаточно для полного покрытия потребностей. Прошедший год стал одним из самых низких за последние десятилетия, что повлияло на объемы запасов.

Специалисты объясняют, что ситуация частично повторяет предыдущие периоды нехватки, когда рынок зависел от внешних поставок. В таких условиях импорт остается ключевым инструментом стабилизации.

Раньше среди главных поставщиков называли несколько стран, однако в настоящее время структура изменилась. Китай сосредоточился на внутреннем потреблении, а у украинских производителей нет достаточных ресурсов для активного экспорта.

Из-за войны прямые поставки из России ограничены, однако продукция попадает на рынок через альтернативные маршруты. В частности, часть партий может поступать по транзиту через Казахстан в рамках действующих торговых договоренностей.

Эксперты отмечают, что подобные поставки позволяют сдерживать резкий рост стоимости. Ожидается, что цена гречки будет колебаться в пределах 60-90 гривен за килограмм в зависимости от рыночной ситуации.

В то же время дефицит продуктов в Винницкой области пока не критический, однако требует постоянного контроля, ведь дальнейшая ситуация зависит от стабильности импорта и нового урожая.

Специалисты советуют потребителям следить за предложениями в магазинах и избегать чрезмерных закупок, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на рынок.

Источник: Agroview

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