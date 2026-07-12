Наразі дефіцит продуктів у Вінницькій області наразі не є критичним, однак потребує постійного контролю.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області стає помітним через низький урожай гречки та обмежені можливості імпорту, повідомляє Politeka.

На ринку вже фіксують зменшення пропозиції та поступове зростання цін.

За оцінками експертів, попит на крупу залишається стабільним, однак внутрішнього виробництва недостатньо для повного покриття потреб. Минулорічний збір став одним із найнижчих за останні десятиліття, що вплинуло на обсяги запасів.

Фахівці пояснюють, що ситуація частково повторює попередні періоди нестачі, коли ринок залежав від зовнішніх поставок. У таких умовах імпорт залишається ключовим інструментом для стабілізації.

Раніше серед головних постачальників називали кілька країн, однак нині структура змінилася. Китай зосередився на внутрішньому споживанні, а українські виробники не мають достатніх ресурсів для активного експорту.

Через війну прямі поставки з Росії обмежені, проте продукція потрапляє на ринок через альтернативні маршрути. Зокрема, частина партій може надходити транзитом через Казахстан у межах чинних торговельних домовленостей.

Експерти зазначають, що такі поставки дозволяють стримувати різке зростання вартості. Очікується, що ціна гречки коливатиметься в межах 60–90 гривень за кілограм залежно від ринкової ситуації.

Водночас дефіцит продуктів у Вінницькій області наразі не є критичним, однак потребує постійного контролю, адже подальша ситуація залежить від стабільності імпорту та нового врожаю.

Фахівці радять споживачам стежити за пропозиціями у магазинах і уникати надмірних закупівель, щоб не створювати додаткового навантаження на ринок.

Джерело: Agroview

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