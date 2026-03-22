В Ивано-Франковской области на неделю с 23 по 29 марта в части населенных пунктов будут введены временные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили несколько местных общин на своих официальных страницах в Facebook.

Графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 23 по 29 марта вводятся через техническое обслуживание и модернизацию электросетей. Такие работы необходимы для повышения надежности и снижения риска аварий в будущем, поэтому в отдельных населенных пунктах будут действовать графики отключений.

Жителям области рекомендуют заранее ознакомиться с расписанием отключений и учесть возможные перебои с электроснабжением при планировании ежедневных дел.

В связи с плановыми работами будет отсутствовать электроснабжение ежедневно 24.03.2026 с 09:00 до 20:00 часов в населенном пункте Джуркив на улицах Васыля Стефаныка, Гайова, Зелена, Ивана Франка, Ирчана, Комарова, Кузнецова, М.Черемшыны, Мартовыча, Мельнычука, Мыхайла Грушевського, Молодижна, Ольгы Кобылянськои, Тараса Шевченка, Тракторна, Украинська, Ю.Гагарина.

Также 24 марта будут выключать электричество в селе Пищаче с 09:00 до 20:00 по таким адресам: ул. Довбуша, Козланюка, Украинська.

По информации энергетиков, 24.03.2026 года с 09:00 до 20:00 электроснабжение будет временно отсутствовать в селе Пидгайчыкы на улице Чигры.

Кроме этого, в связи с плановыми работами 24.03.2026 года с 09:00 по 17:00 будет отсутствовать электроснабжение в селе Залуква на улице Калуська.

Из-за плановых работ 27.03.2026 с 08:00 по 19:00 часов будет отсутствовать электроснабжение в таких населенных пунктах:

Загайпиль улицы Богдана Хмельныцького, Хрептюкова, Шкильна.

Пидгайчыкы улицы Мыхайла Грушевского, Нова.



Последние новости Украины:

