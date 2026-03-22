Графіки відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 23 по 29 березня вводяться через проведення технічного обслуговування.

У Івано-Франківській області на тиждень з 23 по 29 березня у частині населених пунктів запровадять тимчасові відключення електроенергії, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили кілька місцевих громад на своїх офіційних сторінках у Facebook.

Графіки відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 23 по 29 березня вводяться через проведення технічного обслуговування та модернізації електромереж. Такі роботи необхідні для підвищення їхньої надійності та зниження ризику аварій у майбутньому, тому в окремих населених пунктах діятимуть графіки відключень.

Мешканцям області рекомендують заздалегідь ознайомитися з розкладом відключень і врахувати можливі перебої з електропостачанням при плануванні щоденних справ.

У зв’язку з плановими роботами буде відсутнє електропостачання щоденно 24.03.2026 з 09:00 до 20:00 години в населеному пункті Джурків на вулицях Василя Стефаника, Гайова, Зелена, Івана Франка, Ірчана, Комарова, Кузнєцова, М.Черемшини, Мартовича, Мельничука, Михайла Грушевського, Молодіжна, Ольги Кобилянської, Тараса Шевченка, Тракторна, Українська, Ю.Гагаріна.

Також 24 березня вимикатимуть електрику в селі Пищаче з 09:00 до 20:00 години за такими адресами: вул. Довбуша, Козланюка, Українська.

За інформацією енергетиків, 24.03.2026 року з 09:00 до 20:00 електропостачання буде тимчасово відсутнє у селі Підгайчики на вулиці Чігри.

Крім цього, у зв’язку з плановими роботами 24.03.2026 року з 09:00 по 17:00 години буде відсутнє електропостачання в селі Залуква на вулиці Калуська.

Через планові роботи 27.03.2026 з 08:00 по 19:00 години буде відсутнє електропостачання в таких населених пунктах:

Загайпіль вулиці Богдана Хмельницького, Хрептюкова, Шкільна.

Підгайчики вулиці Михайла Грушевського, Нова.



