В рамках деятельности волонтерской платформы "Помоги" неравнодушные граждане продолжают предлагать бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области становится все более актуальным вопросом для жителей прифронтовых территорий, которые ищут более безопасные условия для длительного пребывания.

В частности, жители региона выражают готовность принять переселенцев в своих домах на безвозмездной основе. Так, в городе Заводское Лохвицкого района предлагают отдельную комнату в частном доме со всеми удобствами.

Это предложение рассчитано на двоих и ориентировано на маму с ребенком, которые столкнулись с отсутствием тепла в собственных квартирах. Владельцы отмечают, что готовы предоставить крышу над головой на любой срок.

Еще одна возможность получить бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области появилась в селе Козловщина Котелевского района.

Здесь предлагают место для одной женщины в частном доме, оборудованном водой, канализацией и газовым отоплением. В помещении есть душ, туалет и установленный бойлер, а также проводится интернет.

Хозяева позаботились об энергонезависимости, установив инвертор на случай отключения света. Во дворе есть небольшая летняя кухня, а также животные: куры, собака и кошки.

Поиск человека производится для совместного проживания и взаимной помощи по хозяйству. Село расположено всего в 17 км от Полтавы, рядом с трассой.

Третий вариант расположен в городе Пирятин на улице Коцюбинского. Там предлагается дом на три комнаты, где может разместиться семья из трех человек, включая мужа, жену и детей.

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Полтавской области: на каких должностях платят до 50 000 гривен.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: как получить то, что нужно.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Полтавской области: какие товары больше всего бьют по бюджету.