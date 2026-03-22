У межах діяльності волонтерської платформи "Допомагай" небайдужі громадяни продовжують пропонувати безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області стає дедалі актуальнішим питанням для мешканців прифронтових територій, які шукають безпечніші умови для тривалого перебування.

Зокрема, жителі регіону висловлюють готовність прийняти переселенців у своїх оселях на безоплатній основі. Так, у місті Заводське Лохвицького району пропонують окрему кімнату в приватному будинку з усіма зручностями.

Ця пропозиція розрахована на двох осіб і орієнтована на маму з дитиною, які зіткнулися з відсутністю тепла у власних квартирах. Власники наголошують, що готові надати дах над головою на будь-який термін.

Ще одна можливість отримати безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області з’явилася у селі Козлівщина Котелевського району.

Тут пропонують місце для однієї жінки у приватному будинку, що обладнаний водою, каналізацією та газовим опаленням. У приміщенні є душ, туалет та встановлений бойлер, а також проведено інтернет.

Господарі подбали про енергонезалежність, встановивши інвертор на випадок відключень світла. У дворі є невелика літня кухня, а також тварини: кури, собака та коти.

Пошук людини здійснюється для спільного проживання та взаємної допомоги по господарству. Село розташоване всього за 17 км від Полтави, поруч із трасою.

Третій варіант помешкання розташований у місті Пирятин на вулиці Коцюбинського. Там пропонується будинок на три кімнати, де може розміститися сім’я з трьох осіб, включаючи чоловіка, дружину та дітей.

