В Николаевской области переселенцы уже могут получать денежную помощь для ВПО в рамках государственной программы поддержки, сообщает Politeka.net.

Выплаты направлены на покрытие базовых расходов и помогают адаптироваться людям в новых условиях.

Новые внутриперемещенные лица могут получать денежные средства в течение шести месяцев. Ежемесячная сумма составляет 2000 гривен для взрослого и 3000 гривен для детей или лиц с инвалидностью.

Оформить выплаты можно через приложение «Дія», Центр предоставления административных услуг или отделение Пенсионного фонда. Для этого необходимо получить справку переселенца и подать соответствующее заявление.

После завершения базового периода финансирование продолжают для отдельных категорий: пенсионеров, людей с инвалидностью, детей-сирот и других социально уязвимых групп. Помощь также доступна семьям, где средний доход на одного члена не превышает 9444 грн.

Отдельные выплаты предусмотрены для трудоустроенных переселенцев. В таких случаях сумма остается на уровне 2000 грн. для взрослых и 3000 грн. для людей с инвалидностью, что частично покрывает расходы на жилье и ежедневные нужды.

Правительство подчеркивает, что экономическая активность переселенцев способствует их финансовой устойчивости. Именно поэтому денежная помощь для ВПЛ в Николаевской области остается важным инструментом поддержки при адаптации.

Специалисты советуют регулярно проверять собственные данные и сообщать органам об изменениях доходов или составе семьи во избежание задержек в начислении средств. Своевременная проверка позволяет получать поддержку без перерывов и планировать ежедневные расходы без дополнительного стресса.

