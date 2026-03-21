Саме тому грошова допомога для ВПО у Миколаївській області залишається важливим інструментом підтримки під час адаптації.

У Миколаївській області переселенці вже можуть отримувати грошова допомога для ВПО в межах державної програми підтримки, повідомляє Politeka.net.

Виплати спрямовані на покриття базових витрат і допомагають адаптуватися людям у нових умовах.

Нові внутрішньо переміщені особи можуть отримувати кошти протягом шести місяців. Щомісячна сума становить 2000 гривень для дорослого та 3000 гривень для дітей або осіб з інвалідністю.

Оформити виплати можна через застосунок «Дія», у Центрі надання адміністративних послуг або у відділенні Пенсійного фонду. Для цього потрібно мати довідку переселенця та подати відповідну заяву.

Після завершення базового періоду фінансування продовжують для окремих категорій: пенсіонерів, людей з інвалідністю, дітей-сиріт та інших соціально вразливих груп. Допомога також доступна родинам, де середній дохід на одного члена не перевищує 9444 гривні.

Окремі виплати передбачені для працевлаштованих переселенців. У таких випадках сума залишається на рівні 2000 гривень для дорослих та 3000 гривень для людей з інвалідністю, що частково покриває витрати на житло та щоденні потреби.

Уряд підкреслює, що економічна активність переселенців сприяє їхній фінансовій стабільності. Саме тому грошова допомога для ВПО у Миколаївській області залишається важливим інструментом підтримки під час адаптації.

Фахівці радять регулярно перевіряти власні дані та повідомляти органи про зміни доходів або складу родини, щоб уникнути затримок у нарахуванні коштів. Своєчасна перевірка дозволяє отримувати підтримку без перерв і планувати повсякденні витрати без додаткового стресу.

