Завершення опалювального сезону 2026 у Запоріжжі відбуватиметься з поступовим урахуванням безпеки та комфорту мешканців.

Завершення опалювального сезону 2026 у Запоріжжі визначатиметься погодними умовами, а остаточне рішення ухвалює місцева влада з урахуванням норм Кабінету Міністрів, передає Politeka.net.

Опалення відключають, коли середньодобова температура повітря перевищує +8°C протягом трьох діб.

За прогнозами синоптиків, у місті найближчими днями очікується стабільне потепління: вдень температура підніматиметься до +12…+16°C, а вночі триматиметься в межах +5…+8°C. Такі показники створюють умови для виконання температурного критерію.

Якщо погода залишиться теплою, перші рішення про відключення можуть ухвалити вже після 23–25 березня. Масове завершення теплопостачання ймовірне наприкінці місяця — орієнтовно з 25 по 31 березня. У разі короткочасного похолодання строки можуть зміститися на початок квітня.

Відключення відбувається поступово. Об’єкти соціальної інфраструктури — лікарні, школи та дитячі садки — можуть залишатися з теплом довше, щоб забезпечити безпеку та комфорт громадян.

В Україні опалювальний сезон 2026 входить у фінальну фазу на півдні. Першою тепло вимикають у Миколаївській області через стабільне потепління. Також практика показує, що саме південні регіони щороку задають темп для інших областей, тоді як центральні та північні території відключають тепло пізніше залежно від температурного режиму.

Мешканцям радять слідкувати за офіційними повідомленнями міської влади, щоб вчасно дізнаватися про зміни у подачі тепла та гарячої води.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: куди звертатися по гуманітарну допомогу.

Як повідомляла Politeka, Завершення опалювального сезону Запоріжжі: коли жителі залишаться без тепла.