Подорожание проезда в Волынской области повлияет на большинство междугородных маршрутов и побуждает пассажиров планировать поездки заранее.

Подорожание проезда в Волынской области вступает в силу из-за роста цен на горюче-смазочные материалы, передает Politeka.net.

Перевозчики уже начали корректировать тарифы на междугородные и пригородные маршруты, некоторые изменения действуют немедленно, другие ожидаются в ближайшие дни.

По словам перевозчика Валентина Милинчука, его компания повысила стоимость билетов по всем направлениям на 20%. Среди ключевых маршрутов - Нововолынский и другие популярные рейсы области.

Другой перевозчик, Роман Скрипцов, сообщил о частичном подорожании на 12–13% на Шацком, Ратновском и Камень-Каширском маршрутах. Цены на рейсы в сторону Любохинов и Владимира остаются без изменений.

Перевозчик Александр Коляда прогнозирует рост тарифов примерно на 20% по маршрутам Ковельского, Камень-Каширского, Ратневского и других внутриобластных направлениях. Новые тарифы могут заработать уже несколько дней.

Алина Мирчук планирует пересмотр цен на Ратновский, Нововолынский и ряд других рейсов. В то же время Наталья Приходько, обслуживающая Турийское, Шацкое, Камень-Каширское и Нововолынское направления, пока оставила тарифы на прежнем уровне.

«Если топливо и смазочные материалы и дальше будут дорожать, мы будем вынуждены корректировать цены» , — отметила она.

Эксперты прогнозируют, что удорожание проезда в Волынской области повлияет на большинство междугородных маршрутов и побуждает пассажиров планировать поездки заранее.

Жителям Волыни советуют проверять тарифы на выбранных маршрутах и ​​планировать поездки с учетом нового уровня стоимости билетов.

