Подорожчання проїзду у Волинській області вплине на більшість міжміських маршрутів і спонукає пасажирів планувати поїздки заздалегідь.

Подорожчання проїзду у Волинській області набирає чинності через зростання цін на паливно-мастильні матеріали, передає Politeka.net.

Перевізники вже почали коригувати тарифи на міжміські та приміські маршрути, деякі зміни діють негайно, інші — очікуються найближчими днями.

За словами перевізника Валентина Мілінчука, його компанія підвищила вартість квитків на всі напрямки на 20%. Серед ключових маршрутів — Нововолинський та інші популярні рейси області.

Інший перевізник, Роман Скрипцов, повідомив про часткове здорожчання на 12–13% на Шацькому, Ратнівському та Камінь-Каширському маршрутах. Ціни на рейси у бік Любохинів та Володимира поки що залишаються без змін.

Перевізник Олександр Коляда прогнозує зростання тарифів приблизно на 20% на маршрутах Ковельського, Камінь-Каширського, Ратнівського та інших внутрішньообласних напрямках. Нові тарифи можуть запрацювати вже протягом кількох днів.

Аліна Мірчук планує перегляд цін на Ратнівський, Нововолинський та ряд інших рейсів. У той же час Наталія Приходько, яка обслуговує Турійський, Шацький, Камінь-Каширський та Нововолинський напрямки, поки що залишила тарифи на колишньому рівні.

«Якщо паливо та мастильні матеріали і надалі дорожчатимуть, ми будемо змушені коригувати ціни», — зазначила вона.

Експерти прогнозують, що подорожчання проїзду у Волинській області вплине на більшість міжміських маршрутів і спонукає пасажирів планувати поїздки заздалегідь.

Мешканцям Волині радять заздалегідь перевіряти тарифи на обраних маршрутах та планувати поїздки з урахуванням нового рівня вартості квитків.

