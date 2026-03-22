В некоторых населенных пунктах Волынской области на следующей неделе – с 23 по 29 марта 2026 – будут применять локальные графики отключения света.

В частности, по данным облэнерго, графики отключения света на следующей неделе будут применяться в пределах Турийского поселкового территориального общества в Волынской области. В понедельник, 23 марта, без электроэнергии с 10:00 до 16:00 останутся жители таких населенных пунктов:

Турия (ул. Интернациональная, Центральная, Шевченко, Партизанская);

Туропин (Шкрябко, Новая, Воли, Рационализаторов, Леси Украинки, Победы, Приветливая, Октябрьская, Молодежная, Ставковая, Цветочная, Центральная, Параллельная, Спортивная, Шевченко).

Во вторник, 24 числа, обесточения будут проходить с 10:00 до 16:00 в поселке Турийск по улицам Майская, Новоковельская, Жежков, Новоковельский, Техническая, а также с 9:00 до 18:00 – в селе Туропин по ул. Свободы, Победы, Новая и Центральная, пишет Politeka.

В среду, 25.03, плановые обесточения, связанные с проведением профилактических работ в электросетях, коснутся Дубовского поселкового территориального общества. Там с 9:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители с. Буцынь по ул. Дубика.

О других графиках отключения света в Волынской области на неделю с 23 по 29 марта 2026 года облэнерго может объявить позже, следите за официальными сообщениями на страницах компании и своей территориальной общины.

Последние новости Украины:

