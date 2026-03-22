У деяких населених пунктах Волинської області на наступному тижні – з 23 по 29 березня 2026 року – застосовуватимуть локальні графіки відключення світла.

Енергетики попередили про планові графіки відключення світла в Волинській області на наступний тиждень – із 23 по 29 березня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними обленерго, графіки відключення світла на наступному тижні застосовуватимуть у межах Турійської селищної територіальної громади в Волинській області. У понеділок, 23 березня, без електроенергії з 10:00 до 16:00 залишаться мешканці таких населених пунктів:

Турія (вул. Інтернаціональна, Центральна, Шевченка, Партизанська);

Туропин (Шкрябка, Нова, Волі, Раціоналізаторів, Лесі Українки, Перемоги, Привітна, Жовтнева, Молодіжна, Ставкова, Квіткова, Центральна, Паралельна, Спортивна, Шевченка).

У вівторок, 24 числа, знеструмлення відбуватимуться з 10:00 до 16:00 у селищі Турійськ по вулицях Травнева, Новоковельська, Жежків, Новоковельський, Технічна, а також із 9:00 до 18:00 – у селі Туропин по вул. Волі, Перемоги, Нова та Центральна, пише Politeka.

У середу, 25.03, планові знеструмлення, повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електромережах, торкнуться Дубівської селищної територіальної громади. Там із 9:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці с. Буцинь по вул. Дубіка.

Про інші графіки відключення світла в Волинській області на тиждень із 23 по 29 березня 2026 року обленерго може оголосити пізніше, стежте за офіційними повідомленнями на сторінках компанії та своєї територіальної громади.

Останні новини України:

