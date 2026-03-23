У Запоріжжі 24 березня в десятках будинків запровадять графіки відключення світла через проведення планових профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.

Відповідну інформацію оприлюднили у компанії «Запоріжжяобленерго».

Енергетики представили графіки відключення світла у Запоріжжі на 24 березня. Вони необхідні для виконання ремонтних робіт, що сприятимуть підвищенню надійності електропостачання та допоможуть запобігти можливим аваріям у майбутньому.

З 08:00 до 17:00 години вводяться додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі на таких вулицях:

  • Марії Примаченко — 3, 3А, 3Б, 5, 5А
  • Вячеслава Зайцева — 10, 14
  • Леоніда Жаботинського — 35, 37
  • Соборний пр. — 149, 186



З 08:00 до 18:00 години вимикатимуть електрику через плановий ремонт. Обмеження будуть тривати за адресами:

  • Авіаційна — 2, 3а, 4–16
  • Аеродромна — 1, 2–22, 15–21
  • Азовська — 1–40
  • Ангарна — 1–13, 2–10, 10а
  • Балка Попівка — 1–107, 109, 111
  • Барикадна — 1–41, 43–77, 107–163
  • Батарейна — 33, 37–41, 45, 56
  • Ботанічна — 1–15, 2–14
  • Броньова — 1–70
  • Будівельна — 1–32
  • Вагонна — 1–85
  • Вапняна — 2–11
  • Васильєва — 1–71
  • Василя Вишиваного — 1–56
  • Вахтова — 1–25
  • Весела — 1–23
  • Вокзальна — 1–38
  • Волі — 1–31
  • Володимира Ященка — 1–51
  • Глєбова — 2–20
  • Глісерна — 1–28
  • Гнаровскої — 2–14
  • Господарча — 1–46
  • Грушева — 6
  • Дирижабельна — 2–8
  • Дмитра Миргородського — 1–93
  • Енергодарська — 1–93
  • Закарпатська — 1–21
  • Знаменська — 1–20
  • Зорепадна — 1–43
  • Індустріальна — 1, 2, 4, 6, 25
  • Кам’яна — 1–56
  • Каштанова — 1–22
  • Квіткова — 1–25
  • Київська — 1–80
  • Княжа — 1–21
  • Кобзарська — 1–28
  • Космічна — 3–73
  • Костя Гордієнка — 1–17
  • Культурна — 1–113
  • Лазаретна — 1–34
  • Леоніда Каденюка — 1–78
  • Ливарна — 1–36
  • Лікарська — 1–12
  • Літакова — 2–29
  • Літня — 1а–13
  • Механічна — 1–66
  • Миколи Ласточкіна — 1–14
  • Митрополита Шептицького — 1–95
  • Міжнародна — 1–37
  • Нагірна — 1–25
  • Новомиколаївська — 2–167
  • Олександра Вишнівського — 20–74
  • Олександра Говорухи — 1
  • Оранжерейна — 1–19
  • Освітянська — 1–69
  • Осипенка — 1–72
  • Остапа Вересая — 1–42
  • Парашутна — 1–15
  • Планерна — 1–14
  • Поліклінічна — 2–21
  • Польова — 1–42
  • Приватна — 1–75
  • Продольна — 1–62
  • Промислова — 1–26
  • Реконструктивна — 1–37
  • Репіна — 1–14
  • Рясна — 2–31
  • Садова — 1–156
  • Саксаганського — 1–41
  • Самарської паланки — 1–17
  • Саперна — 1–44
  • Святоволодимирівська — 1–119
  • Серікова Сергія — 3–27
  • Сімейна — 1–40
  • Сінна — 1–16
  • Снайперська — 1–44
  • Степова — 1–118
  • Столярна — 1–82
  • Танкістів — 1–20
  • Тополіна — 1–43
  • Української діаспори — 1–3
  • Уманська — 19, 21
  • Федьковича — 3
  • Фізкультурна — 2–26
  • Шенвізька — 1–15
  • Юрія Баранніка — 14/2–39
  • Ялинкова — 1–13
  • Ясельна — 1–5
  • Оріхова Бухта — 1–22
  • Соборний пр. — 8б, 13, 15, 17, 20, 22
  • Водонапірний пров. — 2–18
  • Мелітопольський пров. — 1–11
  • Оздоровчий пров. — 1–5
  • Тупиковий пров. — 1–6, 22
  • Хлібосольний пров. — 1–8.

Останні новини України:

