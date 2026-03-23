У Запоріжжі 24 березня в десятках будинків запровадять графіки відключення світла через проведення планових профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.
Відповідну інформацію оприлюднили у компанії «Запоріжжяобленерго».
Енергетики представили графіки відключення світла у Запоріжжі на 24 березня. Вони необхідні для виконання ремонтних робіт, що сприятимуть підвищенню надійності електропостачання та допоможуть запобігти можливим аваріям у майбутньому.
З 08:00 до 17:00 години вводяться додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі на таких вулицях:
- Марії Примаченко — 3, 3А, 3Б, 5, 5А
- Вячеслава Зайцева — 10, 14
- Леоніда Жаботинського — 35, 37
- Соборний пр. — 149, 186
З 08:00 до 18:00 години вимикатимуть електрику через плановий ремонт. Обмеження будуть тривати за адресами:
- Авіаційна — 2, 3а, 4–16
- Аеродромна — 1, 2–22, 15–21
- Азовська — 1–40
- Ангарна — 1–13, 2–10, 10а
- Балка Попівка — 1–107, 109, 111
- Барикадна — 1–41, 43–77, 107–163
- Батарейна — 33, 37–41, 45, 56
- Ботанічна — 1–15, 2–14
- Броньова — 1–70
- Будівельна — 1–32
- Вагонна — 1–85
- Вапняна — 2–11
- Васильєва — 1–71
- Василя Вишиваного — 1–56
- Вахтова — 1–25
- Весела — 1–23
- Вокзальна — 1–38
- Волі — 1–31
- Володимира Ященка — 1–51
- Глєбова — 2–20
- Глісерна — 1–28
- Гнаровскої — 2–14
- Господарча — 1–46
- Грушева — 6
- Дирижабельна — 2–8
- Дмитра Миргородського — 1–93
- Енергодарська — 1–93
- Закарпатська — 1–21
- Знаменська — 1–20
- Зорепадна — 1–43
- Індустріальна — 1, 2, 4, 6, 25
- Кам’яна — 1–56
- Каштанова — 1–22
- Квіткова — 1–25
- Київська — 1–80
- Княжа — 1–21
- Кобзарська — 1–28
- Космічна — 3–73
- Костя Гордієнка — 1–17
- Культурна — 1–113
- Лазаретна — 1–34
- Леоніда Каденюка — 1–78
- Ливарна — 1–36
- Лікарська — 1–12
- Літакова — 2–29
- Літня — 1а–13
- Механічна — 1–66
- Миколи Ласточкіна — 1–14
- Митрополита Шептицького — 1–95
- Міжнародна — 1–37
- Нагірна — 1–25
- Новомиколаївська — 2–167
- Олександра Вишнівського — 20–74
- Олександра Говорухи — 1
- Оранжерейна — 1–19
- Освітянська — 1–69
- Осипенка — 1–72
- Остапа Вересая — 1–42
- Парашутна — 1–15
- Планерна — 1–14
- Поліклінічна — 2–21
- Польова — 1–42
- Приватна — 1–75
- Продольна — 1–62
- Промислова — 1–26
- Реконструктивна — 1–37
- Репіна — 1–14
- Рясна — 2–31
- Садова — 1–156
- Саксаганського — 1–41
- Самарської паланки — 1–17
- Саперна — 1–44
- Святоволодимирівська — 1–119
- Серікова Сергія — 3–27
- Сімейна — 1–40
- Сінна — 1–16
- Снайперська — 1–44
- Степова — 1–118
- Столярна — 1–82
- Танкістів — 1–20
- Тополіна — 1–43
- Української діаспори — 1–3
- Уманська — 19, 21
- Федьковича — 3
- Фізкультурна — 2–26
- Шенвізька — 1–15
- Юрія Баранніка — 14/2–39
- Ялинкова — 1–13
- Ясельна — 1–5
- Оріхова Бухта — 1–22
- Соборний пр. — 8б, 13, 15, 17, 20, 22
- Водонапірний пров. — 2–18
- Мелітопольський пров. — 1–11
- Оздоровчий пров. — 1–5
- Тупиковий пров. — 1–6, 22
- Хлібосольний пров. — 1–8.
