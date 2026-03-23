У Запоріжжі 24 березня в десятках будинків запровадять графіки відключення світла через проведення планових профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.

Відповідну інформацію оприлюднили у компанії «Запоріжжяобленерго».

Енергетики представили графіки відключення світла у Запоріжжі на 24 березня. Вони необхідні для виконання ремонтних робіт, що сприятимуть підвищенню надійності електропостачання та допоможуть запобігти можливим аваріям у майбутньому.

З 08:00 до 17:00 години вводяться додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі на таких вулицях:

Марії Примаченко — 3, 3А, 3Б, 5, 5А

Вячеслава Зайцева — 10, 14

Леоніда Жаботинського — 35, 37

Соборний пр. — 149, 186

З 08:00 до 18:00 години вимикатимуть електрику через плановий ремонт. Обмеження будуть тривати за адресами:

Авіаційна — 2, 3а, 4–16

Аеродромна — 1, 2–22, 15–21

Азовська — 1–40

Ангарна — 1–13, 2–10, 10а

Балка Попівка — 1–107, 109, 111

Барикадна — 1–41, 43–77, 107–163

Батарейна — 33, 37–41, 45, 56

Ботанічна — 1–15, 2–14

Броньова — 1–70

Будівельна — 1–32

Вагонна — 1–85

Вапняна — 2–11

Васильєва — 1–71

Василя Вишиваного — 1–56

Вахтова — 1–25

Весела — 1–23

Вокзальна — 1–38

Волі — 1–31

Володимира Ященка — 1–51

Глєбова — 2–20

Глісерна — 1–28

Гнаровскої — 2–14

Господарча — 1–46

Грушева — 6

Дирижабельна — 2–8

Дмитра Миргородського — 1–93

Енергодарська — 1–93

Закарпатська — 1–21

Знаменська — 1–20

Зорепадна — 1–43

Індустріальна — 1, 2, 4, 6, 25

Кам’яна — 1–56

Каштанова — 1–22

Квіткова — 1–25

Київська — 1–80

Княжа — 1–21

Кобзарська — 1–28

Космічна — 3–73

Костя Гордієнка — 1–17

Культурна — 1–113

Лазаретна — 1–34

Леоніда Каденюка — 1–78

Ливарна — 1–36

Лікарська — 1–12

Літакова — 2–29

Літня — 1а–13

Механічна — 1–66

Миколи Ласточкіна — 1–14

Митрополита Шептицького — 1–95

Міжнародна — 1–37

Нагірна — 1–25

Новомиколаївська — 2–167

Олександра Вишнівського — 20–74

Олександра Говорухи — 1

Оранжерейна — 1–19

Освітянська — 1–69

Осипенка — 1–72

Остапа Вересая — 1–42

Парашутна — 1–15

Планерна — 1–14

Поліклінічна — 2–21

Польова — 1–42

Приватна — 1–75

Продольна — 1–62

Промислова — 1–26

Реконструктивна — 1–37

Репіна — 1–14

Рясна — 2–31

Садова — 1–156

Саксаганського — 1–41

Самарської паланки — 1–17

Саперна — 1–44

Святоволодимирівська — 1–119

Серікова Сергія — 3–27

Сімейна — 1–40

Сінна — 1–16

Снайперська — 1–44

Степова — 1–118

Столярна — 1–82

Танкістів — 1–20

Тополіна — 1–43

Української діаспори — 1–3

Уманська — 19, 21

Федьковича — 3

Фізкультурна — 2–26

Шенвізька — 1–15

Юрія Баранніка — 14/2–39

Ялинкова — 1–13

Ясельна — 1–5

Оріхова Бухта — 1–22

Соборний пр. — 8б, 13, 15, 17, 20, 22

Водонапірний пров. — 2–18

Мелітопольський пров. — 1–11

Оздоровчий пров. — 1–5

Тупиковий пров. — 1–6, 22

Хлібосольний пров. — 1–8.

Останні новини України:

