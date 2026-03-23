В Сумах 24 марта состоятся дополнительные графики отключения света, которые коснутся десятков адресов в разных районах города, сообщает Politeka.net.
Как сообщили в пресс-службе «Сумыоблэнерго», ограничения связаны с проведением плановых работ на электросетях.
Графики отключения света в Сумах на 24 марта будут осуществляться через техническое обслуживание оборудования и профилактические меры по повышению надежности электроснабжения. Поэтому в определенные часы в отдельных частях города свет будут временно выключать в соответствии с утвержденным графиком.
С 09:00 до 17:00 вводятся дополнительные графики отключения света. Ограничения будут действовать в домах по адресам:
- Соколына — 2
- 2-га Поперечна — 1, 3, 3А, 8, 10, 10А
- Авиацийный — 1–7
С 08:00 до 16:00 часов будут продолжаться дополнительные отключения, которые будут продолжаться в домах на улицах:
- Соборна — 34, 36, 38, 381
- Сонячна — 1, 1А, 2, 2В, 2Г, 3, 3/1, 4, 5, 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
- Терезова — 1
- Шышкаривська — 1, 2, 2А, 4, 4/1, 4/2, 9, 10/1, 11, 12, 12/1, 12/3, 14, 14/2, 14/3, 15, 16, 16/1, 18, 20, 20А, 22/1, 24, 24/2, 26, 28, 30, 32, 32/3, 33–47, 48–58, 60, 62, 64, 64/1, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78А, 80, 80Б
- Сад. тов-во «Теплычный» — 147
- Кузнечна — 9, 11, 13, 15, 17, 17/2, 19, 21, 23/1, 25, 27, 29, 31, 32/1, 32/2, 34, 36–48, 48/2, 49–54, 55/1, 55/2, 55/3, 56–60, 61–69, 69/3, 70–79, 80–86, 87–89
- Ярошивська — 1–10, 9/1, 11–17, 15/2, 18–22, 24, 26, 28, 30
- Курська — 12, 12/1, 12/2, 12/3
- Ганнивська — 3, 5, 7–20, 22–34, 36–52, 54–78, 58/1
- Берестова — 21
- Айвазовського — 3
- Космична — 1
- Кругова — 1, 2, 4, 6, 6/1
- Пономаренкивська — 1
- Полыбинськый — 2/1
- Покровська — 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34/3, 36, 36А, 38
- Воскресенська — 8, 10, 12, 12/1, 14, 16
- Волонтерська — 12
- Олексия Береста — 21
- Олександра Анищенка — 3/1, 11, 11/1, 11А, 12, 13
- Огарьова — 13/2, 21
- Новый — 10
- Кнышивськый — 1–12, 11/2, 14, 6/3
- Героив Небеснои Сотни — 2–4, 3/1, 6, 6/1, 7, 8, 10
- 2-га Набережна р. Стрилка — 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 15/3, 17, 19, 21
- Петропавливська — 70, 76, 81, 86–92, 96, 98, 98А, 98Б, 100, 102, 106
- Перемогы — 6, 12, 16, 18, 18/1, 18А, 18Б, 26, 105/1
- Перекопська — 19
- Ярослава Мудрого — 77.
