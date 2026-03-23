У Сумах 24 березня відбудуться додаткові графіки відключення світла, які зачеплять десятки адрес у різних районах міста, повідомляє Politeka.net.

Як повідомили у пресслужбі «Сумиобленерго», обмеження пов’язані з проведенням планових робіт на електромережах.

Графіки відключення світла у Сумах на 24 березня здійснюватимуть через технічне обслуговування обладнання та профілактичні заходи для підвищення надійності електропостачання. Через це у визначені години в окремих частинах міста світло тимчасово вимикатимуть відповідно до затвердженого графіка.

З 09:00 до 17:00 години вводяться додаткові графіки відключення світла. Обмеження будуть діяти в будинках за адресами:

Соколина — 2

2-га Поперечна — 1, 3, 3А, 8, 10, 10А

Авіаційний — 1–7

З 08:00 до 16:00 години триватимуть додаткові вимкнення, які триватимуть в будинках на вулицях:

Соборна — 34, 36, 38, 381

Сонячна — 1, 1А, 2, 2В, 2Г, 3, 3/1, 4, 5, 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Терезова — 1

Шишкарівська — 1, 2, 2А, 4, 4/1, 4/2, 9, 10/1, 11, 12, 12/1, 12/3, 14, 14/2, 14/3, 15, 16, 16/1, 18, 20, 20А, 22/1, 24, 24/2, 26, 28, 30, 32, 32/3, 33–47, 48–58, 60, 62, 64, 64/1, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78А, 80, 80Б

Сад. тов-во «Тепличний» — 147

Кузнечна — 9, 11, 13, 15, 17, 17/2, 19, 21, 23/1, 25, 27, 29, 31, 32/1, 32/2, 34, 36–48, 48/2, 49–54, 55/1, 55/2, 55/3, 56–60, 61–69, 69/3, 70–79, 80–86, 87–89

Ярошівська — 1–10, 9/1, 11–17, 15/2, 18–22, 24, 26, 28, 30

Курська — 12, 12/1, 12/2, 12/3

Ганнівська — 3, 5, 7–20, 22–34, 36–52, 54–78, 58/1

Берестова — 21

Айвазовського — 3

Космічна — 1

Кругова — 1, 2, 4, 6, 6/1

Пономаренківська — 1

Полибінський — 2/1

Покровська — 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34/3, 36, 36А, 38

Воскресенська — 8, 10, 12, 12/1, 14, 16

Волонтерська — 12

Олексія Береста — 21

Олександра Аніщенка — 3/1, 11, 11/1, 11А, 12, 13

Огарьова — 13/2, 21

Новий — 10

Книшівський — 1–12, 11/2, 14, 6/3

Героїв Небесної Сотні — 2–4, 3/1, 6, 6/1, 7, 8, 10

2-га Набережна р. Стрілка — 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 15/3, 17, 19, 21

Петропавлівська — 70, 76, 81, 86–92, 96, 98, 98А, 98Б, 100, 102, 106

Перемоги — 6, 12, 16, 18, 18/1, 18А, 18Б, 26, 105/1

Перекопська — 19

Ярослава Мудрого — 77.

