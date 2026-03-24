Завершение отопительного сезона в Киевской области в 2026 году еще не наступило, однако в одном из населенных пунктов уже начали обсуждение, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

В Белой Церкви в Киевской области не определились с датой завершения отопительного сезона — окончательное решение должен принять городской совет. По словам профильного заместителя городского головы Анатолия Кравца, город ориентируется, прежде всего, на погодные условия. Из-за недавнего похолодания вопрос отключения тепла пока не рассматривают.

В прессслужбе «Белоцерковтеплосети» уточнили, что предприятие прекращает подачу тепла только после официального решения о завершении сезона. Как отметила пресс-секретарь Ирина Яскевич, пока такой информации нет, хотя некоторые города, в том числе южные, уже объявили об отключении отопления.

Согласно установленным нормам, отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8°C в течение трех дней подряд.

В то же время, часть жителей в соцсетях жалуется на перегрев в квартирах: из-за дневного потепления до +10…+15°C люди вынуждены проветривать помещение, что снижает энергоэффективность.

В то же время для учебных заведений и медицины могут действовать отдельные решения. В частности, отопления в больницах, школах и детских садах способны продлить в случае резкого похолодания, особенно в начале апреля.

С 1 апреля теплогенерирующие предприятия постепенно переходят в летний режим работы. В домах, где установлены счетчики, начисления за отопление в этот период обычно минимальны или отсутствуют — жильцы платят только за фактически потребленные остатки тепловой энергии.

Источник: Еспресо: Біла Церква.

