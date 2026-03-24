Завершення опалювального сезону в Київській області в 2026 році ще не настало, проте в одному з населених пунктів вже почали обговорення про це, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

У Білій Церкві в Київській області наразі не визначилися з датою завершення опалювального сезону — остаточне рішення має ухвалити міська рада. За словами профільного заступника міського голови Анатолія Кравця, місто орієнтується передусім на погодні умови. Через нещодавнє похолодання питання відключення тепла поки не розглядають.

У пресслужбі «Білоцерківтепломережі» уточнили, що підприємство припиняє подачу тепла лише після офіційного рішення про завершення сезону. Як зазначила прессекретарка Ірина Яскевич, наразі такої інформації немає, хоча деякі міста, зокрема південні, вже оголосили про відключення опалення.

Відповідно до встановлених норм, опалювальний сезон завершують, коли середньодобова температура повітря перевищує +8°C протягом трьох днів поспіль.

Водночас частина мешканців у соцмережах скаржиться на перегрів у квартирах: через денне потепління до +10…+15°C люди змушені провітрювати приміщення, що знижує енергоефективність.

Водночас для закладів освіти та медицини можуть діяти окремі рішення. Зокрема, опалення в лікарнях, школах і дитячих садках здатні продовжити у разі різкого похолодання, особливо на початку квітня.

Із 1 квітня теплогенеруючі підприємства поступово переходять на літній режим роботи. У будинках, де встановлені лічильники, нарахування за опалення в цей період зазвичай є мінімальними або відсутніми — мешканці сплачують лише за фактично спожиті залишки теплової енергії.

Джерело: Еспресо: Біла Церква.

