Утрата пенсии для жителей Херсонской области с 1 апреля подчеркивает важность контроля за собственными данными.

Главное управление Пенсионного фонда Украины предупреждает, что потеря пенсии для жителей Херсонской области с 1 апреля может оказаться реальной, если не подтвердить факт отсутствия выплат от органов пенсионного обеспечения российской федерации, передает Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет ПФУ на своем сайте .

Пока ежемесячные средства продолжают начисляться, но это решение временное и действует только до 1 апреля 2026 года. Постановление Кабинета Министров Украины №126 от 3 февраля 2026 года предусматривает, что пенсионеры, прошедшие в 2025 году идентификацию, должны сообщить Пенсионному фонду о невыплатах из РФ, чтобы и дальше получать пенсию.

Сделать это можно несколькими способами:

Дистанционно через личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда в разделе «Дистанционное информирование», отметив пункт «Не получаю пенсию в другом государстве, в частности от органов пенсионного обеспечения российской федерации». Во время видеосвязи – ответить на соответствующий вопрос специалисту во время идентификации; ответ будет зафиксирован в решении об установлении или неустановке личности. В сервисном центре Пенсионного фонда – при подаче заявления на назначение, перерасчет, возобновление или продление пенсии проставить отметку об отсутствии выплат от РФ.

Специалисты отмечают, что своевременное информирование позволяет избежать риска потери ежемесячных выплат. До конца года всем пенсионерам необходимо пройти очередную физическую идентификацию.

