Местным, пользующимся железнодорожным транспортом для ежедневных поездок, следует обратить внимание на новый график движения поездов во Львовской области, сообщает Politeka.

Новый график движения поездов во Львовской области касается популярного направления станции Мостиска 2 и внедряется для оптимизации пассажирских перевозок в пределах региона.

Согласно официальной информации от пресс-службы перевозчика, первые изменения вступили в силу уже 24 марта. В частности, рейс №6113 Львов Пригородный - Мостиска 2 теперь отправляется со станции в 18:23 вместо бывших 17:46.

Соответственно, изменилось и время прибытия на конечную остановку, где пассажиры будут в 21:01, тогда как ранее экспресс приезжал в 19:48.

Железнодорожники просят граждан учитывать эти коррективы при планировании вечерних поездок во избежание неприятных ситуаций на перронах.

Кроме того, новый график движения поездов во Львовской области предусматривает дополнительные обновления, которые будут действовать с 26 марта для утренних и дневных составов.

№6109, который следует со станции Львов Пригородный в Мостиск 2, будет отправляться в 09:54 и прибывать в 12:14.

Наоази этот состав выезжает гораздо раньше, а именно в 09:10, и завершает маршрут в 11:11. Также коррекцию испытал обратный рейс №6112 Мостиска 2 - Львов Пригородный.

С 26 марта он будет отправляться в сторону областного центра в 16.45 и прибывать в 19.05. В настоящем расписании отправление происходит в 17:03, а прибытие – в 19:06.

Следует добавить, что перевозчик вводит изменения также на железнодорожных узлах соседних регионов. Например, в Тернопольской области в период с 25 по 30 марта временно прекращают курсирование рейсы №6251 Тернополь - Козова и №6254 Козова - Тернополь.

