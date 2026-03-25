Місцевим, які користуються залізничним транспортом для щоденних поїздок, варто звернути увагу на новий графік руху поїздів у Львівській області, повідомляє Politeka.

Новий графік руху поїздів у Львівській області стосується популярного напрямку до станції Мостиська 2 і впроваджується для оптимізації пасажирських перевезень у межах регіону.

Згідно з офіційною інформацією від пресслужби перевізника, перші зміни вступили в силу вже 24 березня. Зокрема рейс №6113 Львів Приміський - Мостиська 2 тепер вирушає зі станції о 18:23 замість колишніх 17:46.

Відповідно, змінився і час прибуття на кінцеву зупинку, де пасажири будуть о 21:01, тоді як раніше експрес приїжджав о 19:48.

Залізничники просять громадян враховувати ці корективи при плануванні вечірніх поїздок, аби уникнути неприємних ситуацій на перонах.

Крім того, новий графік руху поїздів у Львівській області передбачає додаткові оновлення, що почнуть діяти з 26 березня для ранкових та денних складів.

№6109, що прямує зі станції Львів Приміський до Мостиська 2, відправлятиметься о 09:54 та прибуватиме о 12:14.

Наоазі цей склад виїжджає значно раніше, а саме о 09:10, і завершує маршрут об 11:11. Також корекції зазнав зворотний рейс №6112 Мостиська 2 - Львів Приміський.

З 26 березня він вирушатиме у бік обласного центру о 16:45 і прибуватиме о 19:05. У теперішньому розкладі відправлення відбувається о 17:03, а прибуття - о 19:06.

Варто додати, що перевізник впроваджує зміни також на залізничних вузлах сусідніх регіонів. Наприклад, на Тернопільщині у період з 25 по 30 березня тимчасово припиняють курсування рейси №6251 Тернопіль - Козова та №6254 Козова - Тернопіль.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Львівській області: цінники на базові товари різко змінилися.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Ужгороді: як містяни реагують на нові тарифи.