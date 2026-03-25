В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий вводятся графики отключения света в Киевской области на 26 марта.

Графики отключения света в Киевской области на 26 марта продлятся в части региона, ограничения связанные с плановыми работами, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных «Київських регіональних електромереж».

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях Киевские региональные электросети будут проводить профилактические работы в пределах города Переяслав. Свет исчезнет 26 марта с 8:30 до 20:00 по следующим адресам:

Борысовське поле — № 1, 81, 83А, 85, 87

Дощова — № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 32, 36, 40, 43, 44А

Заплавна — № 97

Сичовых Стрильцив — № 1, 3, 5, 6, 8, 14, 18

Теплычна — № 4, 41

Ярмаркова — № 74, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 74/8, 74/9, 74/10, 74/11, 74/12, 74/13, 74/14, 74/15, 74/16, 74а/1, 74В, 74Л, 103, 105, 107, 111, 115, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 138, 139, 140, 142, 143.

С 09:00 до 19:00 часов будет временно прекращено электроснабжение в населенном пункте Велыка Дымерка по следующим адресам:

Бобрыцька, Кыивська, Княгыни Ольгы, Мыхайливська, Освиты, Паркова, Пырогова, Промыслова, Свято-Георгиивська, Соборна, Шевченка, Ярослава Мудрого

Кроме этого, вводятся графики отключения света в Киевской области на 26 марта в Гатном. Они продлятся с 8:00 до 19:00 часов на следующих улицах:

Ягидна - № 21

Березнева - № 97В, 97Г

Озерна - № 5031, 5465, 21, 5008, 54, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8, 54/9, 56, 56/1,5/6 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, 58, 60А, 60Б, 62А/0064, 73, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 73/6, 73 75А, 75Б, 75-Г, 75Д, 76, 76А, 76Б, 76В, 76Г, 83Б, 85А, 85Б, 85В, 85Г, 97-А, 97Б

Покровська - № 2/1, 2/1,94, 2/1,95, 2/2, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 2-А

бул. Прыозерный — №1, 1/буд.2, 1А, 1А/буд.3, 1-А/прим.2-3, 1Б, 1-Б, 1Б/буд.4, 3, 3А, 3-А, 5, 5А, 5Б, 6, 6А, 5, 5А, 6Б, 6Б

Свободы - № 1А, 1А/1 подъезд, 1А/2 подъезд, 1А/3 подъезд, 1А/4 подъезд, 1А/5 подъезд.

