З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій вводяться графіки відключення світла у Київській області на 26 березня.

Графіки відключення світла у Київській області на 26 березня триватимуть у частині регіону, обмеження пов'язані з плановими роботами.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, Київські регіональні електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах міста Переяслав. Світло 26 березня зникне з 8:30 до 20:00 години за такими адресами:

Борисовське поле — № 1, 81, 83А, 85, 87

Дощова — № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 32, 36, 40, 43, 44А

Заплавна — № 97

Січових Стрільців — № 1, 3, 5, 6, 8, 14, 18

Теплична — № 4, 41

Ярмаркова — № 74, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 74/8, 74/9, 74/10, 74/11, 74/12, 74/13, 74/14, 74/15, 74/16, 74а/1, 74В, 74Л, 103, 105, 107, 111, 115, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 138, 139, 140, 142, 143.

З 09:00 до 19:00 години буде тимчасово припинено електропостачання в населеному пункті Велика Димерка за такими адресами:

Бобрицька, Київська, Княгині Ольги, Михайлівська, Освіти, Паркова, Пирогова, Промислова, Свято-Георгіївська, Соборна, Шевченка, Ярослава Мудрого

Крім цього вводяться графіки відключення світла у Київській області на 26 березня у Гатному. Вони триватимуть з 8:00 до 19:00 години на наступних вулицях:

Ягідна — № 21

Березнева — № 97В, 97Г

Озерна — № 5031, 5465, 21, 5008, 54, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8, 54/9, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, 58, 60А, 60Б, 62А/0064, 73, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 73/6, 73/7, 73/8, 74, 74Б, 75А, 75Б, 75-Г, 75Д, 76, 76А, 76Б, 76В, 76Г, 83Б, 85А, 85Б, 85В, 85Г, 97-А, 97Б

Покровська — № 2/1, 2/1,94, 2/1,95, 2/2, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 2-А

бул. Приозерний — № 1, 1/буд.2, 1А, 1А/буд.3, 1-А/прим.2-3, 1Б, 1-Б, 1Б/буд.4, 3, 3А, 3-А, 5, 5А, 5Б, 6, 6А, 5, 5А, 5Б, 6, 6А

Свободи — № 1А, 1А/1 під'їзд, 1А/2 під'їзд, 1А/3 під'їзд, 1А/4 під'їзд, 1А/5 під'їзд.

