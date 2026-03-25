Графики отключения света в Винницкой области 26 марта носят плановый и локальный характер.

Обнародованы дополнительные графики отключения света, которые продлятся в Винницкой области на 26 марта, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили на официальном сайте «Винницаоблэнерго».

Графики отключения света в Винницкой области на 26 марта состоятся в определенные часы, что позволяет жителям заблаговременно спланировать свои дела и учесть возможные перебои с электроснабжением.

С 10 до 17 часов будут выключать электричество в селе Манькивка. Будут продолжаться ограничения в домах, расположенных по адресам:

Барашенка Юрия: 1, 1В, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16

Героив: 1, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 23

Дуды: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Калынова: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26

Мыру: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 101

Набережна: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 62, 63, 66

Подільська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 40А, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58

Польова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36

Сонячна: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 37

Травнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 63, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 125, 128, 129;

Шевченка: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 24Є, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 72/2, 72/3, 73, 76, 79, 80, 83, 84, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132

Шкильна: 1, 2, 3, 4, 5, 6А, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24А, 24Б, 24В, 26А

С 9 до 16 часов вводятся дополнительные графики отключения света в городе Хмильнык. Обесточат дома на улицах:

Героев УПА: 12

Мемориальна: 7А, 20

Пырогова: 4

С 9 до 16 часов будут продолжаться ограничения в городе Могылив-Подильськый, однако свет исчезнет только в домах по адресам:

Вирменська: 5, 6, 6/1, 7, 7А, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 15/1, 15/1Б, 26, 30, 30А, 31, 32, 36, 38, 38А, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 72, 78

Володымырська: 1, 3, 5, 7А, 9

Гоголя: 3, 4, 5, 5/15, 5/3, 7, 7/1, 7/16, 7М, 9, 11, 13, 13А

Дачна: 31

Кыивська: 11, 18, 20, 22, 24, 26, 28/2

Сагайдачного: 2/60, 4, 5, 6, 8/2, 17

Шевченка: 3

пров. 1-й Коцюбынського: 19

пров. Глынського: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 22А.

