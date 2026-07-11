Дефицит продуктов в Винницкой области пока не критичен, но требует постоянного контроля.

Дефицит продуктов в Винницкой области становится заметным из-за низкого урожая гречихи и ограниченного импорта, сообщает Politeka.

На рынке уже наблюдается уменьшение предложения и постепенное повышение цен. Спрос на крупу остается стабильным, но внутреннее производство не полностью покрывает потребности. Прошлогодний урожай был одним из самых низких за последние десятилетия, что сказалось на запасах и доступности товара.

Ситуация частично повторяет предыдущие периоды недостатка, когда рынок в значительной степени зависел от внешних поставок. Импорт в таких условиях остается важным инструментом стабилизации. Раньше среди основных поставщиков было несколько стран, сейчас структура изменилась: Китай сосредоточился на внутреннем потреблении, а украинские производители пока не могут активно экспортировать.

Прямые поставки из России из-за войны ограничены. Часть продукции поступает по альтернативным путям, в том числе транзитом через Казахстан в рамках действующих торговых соглашений.

Эксперты отмечают, что подобные маршруты помогают избежать резкого роста стоимости. Цены гречки ожидают от 60 до 90 гривен за килограмм в зависимости от ситуации на рынке.

Дефицит продуктов в Винницкой области пока не критичен, но требует постоянного контроля: стабильность поставок зависит от импорта и нового урожая. Специалисты советуют покупателям следить за наличием товаров в магазинах и избегать необоснованных запасов.

Местным жителям советуют планировать закупки осмотрительно и обращать внимание на оперативные новости по поставкам, чтобы избежать дефицита и излишнего стресса на рынке.

Источник: Agroview

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