Дефіцит продуктів у Вінницькій області наразі не критичний, але потребує постійного контролю.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області стає помітним через низький урожай гречки та обмежений імпорт, повідомляє Politeka.

На ринку вже спостерігають зменшення пропозиції та поступове підвищення цін. Попит на крупу залишається стабільним, але внутрішнє виробництво не покриває повністю потреби. Минулорічний урожай був одним із найнижчих за останні десятиліття, що позначилося на запасах та доступності товару.

Ситуація частково повторює попередні періоди нестачі, коли ринок значною мірою залежав від зовнішніх постачань. Імпорт у таких умовах залишається важливим інструментом для стабілізації. Раніше серед основних постачальників були кілька країн, зараз структура змінилася: Китай зосередився на внутрішньому споживанні, а українські виробники поки не можуть активно експортувати.

Прямі поставки з Росії через війну обмежені. Частина продукції надходить альтернативними шляхами, зокрема транзитом через Казахстан у рамках чинних торгових угод.

Експерти зазначають, що такі маршрути допомагають уникнути різкого зростання вартості. Ціни на гречку очікують від 60 до 90 гривень за кілограм залежно від ситуації на ринку.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області наразі не критичний, але потребує постійного контролю: стабільність постачань залежить від імпорту та нового врожаю. Фахівці радять покупцям стежити за наявністю товарів у магазинах і уникати необґрунтованих запасів.

Місцевим жителям радять планувати закупівлі обачно та звертати увагу на оперативні новини щодо постачань, щоб уникнути дефіциту та зайвого стресу на ринку.

Джерело: Agroview

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