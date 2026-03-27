Главное управление Пенсионного фонда Украины предупреждает, что потеря пенсии для жителей Запорожской области с 1 апреля может стать реальной, сообщает Politeka.net.

Решение связано с необходимостью подтвердить отсутствие иных выплат, в том числе от органов пенсионного обеспечения русской федерации.

В настоящее время пенсионные средства начисляются, но это временная мера, которая действует до 1 апреля 2026 года. Постановление Кабинета Министров Украины №126 от 3 февраля 2026 года требует от пенсионеров, прошедших в прошлом году идентификацию, сообщить Пенсионному фонду об отсутствии выплат из РФ, чтобы продолжать получать пенсию.

Подтвердить информацию можно тремя способами:

Дистанционно через личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда, в разделе «Дистанционное информирование», выбрав пункт «Не получаю пенсию в другом государстве, в частности от органов пенсионного обеспечения российской федерации». Во время видеосвязи ответить на соответствующий вопрос специалисту; ответ будет зафиксирован в решении об установлении личности. В сервисном центре Пенсионного фонда — при подаче заявления на назначение, перерасчет или продление пенсии проставить отметку об отсутствии выплат от РФ.

Специалисты отмечают, что своевременное информирование Пенсионного фонда позволяет избежать риска потери ежемесячных выплат. До конца года всем пенсионерам необходимо пройти очередную физическую идентификацию.

Утрата пенсии для жителей Запорожской области с 1 апреля подчеркивает важность контроля собственных данных и своевременного обновления информации в Пенсионном фонде. Жителям советуют проверять состояние аккаунтов и сообщений, чтобы не остаться без выплат.

Последние новости Украины:

