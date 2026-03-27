Головне управління Пенсійного фонду України попереджає, що втрата пенсії для мешканців Запорізької області з 1 квітня може стати реальною, повідомляє Politeka.net.

Рішення пов’язане з необхідністю підтвердити відсутність інших виплат, зокрема від органів пенсійного забезпечення російської федерації.

Наразі пенсійні кошти нараховуються, але це тимчасовий захід, який діє до 1 квітня 2026 року. Постанова Кабінету Міністрів України №126 від 3 лютого 2026 року вимагає від пенсіонерів, які минулого року пройшли ідентифікацію, повідомити Пенсійний фонд про відсутність виплат з РФ, щоб продовжувати отримувати пенсію.

Підтвердити інформацію можна трьома способами:

Дистанційно — через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду, у розділі «Дистанційне інформування», обравши пункт «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення російської федерації». Під час відеозв’язку — відповісти на відповідне запитання фахівцю; відповідь буде зафіксована у рішенні про встановлення особи. У сервісному центрі Пенсійного фонду — при поданні заяви на призначення, перерахунок або продовження пенсії проставити позначку про відсутність виплат від РФ.

Фахівці наголошують, що своєчасне інформування Пенсійного фонду дозволяє уникнути ризику втрати щомісячних виплат. До кінця року всім пенсіонерам також необхідно пройти чергову фізичну ідентифікацію.

Втрата пенсії для мешканців Запорізької області з 1 квітня підкреслює важливість контролю власних даних і своєчасного оновлення інформації у Пенсійному фонді. Мешканцям радять перевіряти стан облікових записів і повідомлень, щоб не залишитися без виплат.

