Графики отключения света в Запорожье 27 марта будут действовать в части города в связи с проведением плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в «Запоріжжяобленерго».

Графики отключения света в Запорожье на 27 марта вводятся через обновление электросетей и оборудования, что должно повысить надежность электроснабжения и уменьшить риск аварий в будущем.

27 марта 2026 года с 06:00 до 20:00 свет будут временно выключаться из-за проведения срочного ремонта электрооборудования. Отключения будут касаться отдельных домов по адресам:

Автозаводська — № 11

Академика Валентына Глушка — № 1, 1в, 2, 2-12, 3-11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22-42, 23, 25, 27, 29, 29а, 29Б, 31-41, 43-51, 44-52

Базова — № 11а

Бирюзова — № 1-19, 1а, 2-28

Васыля Шаровського — № 1-29, 2-22, 24-50, 31-57, 52-56, 59

Вереснева — № 2-20, 7-19

Весняна — № 9

Вийськбуд — № 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 15-23, 16, 18, 20б, 20г, 22-34, 23а, 23Б, 25-31, 31/1, 33, 35, 36-46, 37, 37а, 37б, 37в, 37г, 37д, 37є, 37ж, 37з, 37і, 39-63, 48, 50-64, 65, 66, 67, 68, 69, 69А, 69а, 70, 71, 71/87, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80а, 81, 82, 83, 84, 85, 85б, 85Б, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97а, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 111, 121б, 123, 123(столовая), 124, 131, 200, 570

Виражна — № 1-7, 2, 2а, 4-22, 9, 11-23, 24

Володымыра Кубийовыча — № 1-45, 2-16, 18, 20а, 20-50

Грызодубовои — № 1, 2-26, 3-29, 31

Затышна — № 2, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 48

Лейтенантська — № 1, 2-24, 3, 5, 7-23, 25-33, 26-34, 35, 36-48, 37-49, 50-60, 51-61

Лозова — № 9

Лотарева В.О. — № 7, 67

Люботынська — № 1-5, 2-30, 7, 9-35, 32, 34-54, 37-67, 54а, 56, 69, 71, 73, 75

Незалежности — № 1-9, 2-10, 13

Олексия Заикы — № 1-27, 2-12

Пылыпа Орлика — № 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16а, 24

Планетна — № 5, 12

Прывитна — № 1-31, 2-30, 33-61, 34-58, 60, 62-68, 63-67

Стартова — № 1, 2-12, 3, 3/1, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 13в, 14, 14а, 15, 16-24, 17-27, 26, 28, 29, 30, 31-63, 32, 34, 36, 38-42, 44, 46, 48, 50-60, 62, 62а, 62б, 62в, 64, 66, 67, 69, 69а, 69б, 70, 71, 71а, 75б, 76, 77, 80, 91, 91а, 93, 94, 94а, 96, 97, 99, 104, 105, 106

Творча — № 5, 8, 11, 13, 98

Трембитна — № 1-11, 2-12, 13-37, 14-38, 40-46, 41-47, 48-88, 51-101

Юрия Кондратюка — № 1-17, 2-14, 16-52, 19-41, 43-49, 51-55, 54, 56

Ярославни — № 1-19, 1а, 2-28

Молодогвардийська — № 56

пров. Абхазькый — № 1-13, 2-10

пров. Архангела Мыхаила — № 1, 1а, 1б, 2-12, 3, 5, 7-11, 13, 19, 20, 20а, 21, 23, 26, 28

пров. Будапештськый — № 2-6, 3-7

пров. Бурштыновый — № 6, 20, 21, 22, 24

пров. Весняный — № 10, 25, 31

пров. Каштановый — № 3, 4, 27, 28, 29, 30, 31

пров. Лазуровый — № 2, 4, 12

пров. Литний — № 2, 3, 4, 6, 7-11, 8, 10-22

Кроме того, в части города запланированы более длительные отключения - с 10:00 до 17:00. В этот период электроснабжение будет отсутствовать на отдельных улицах и переулках:

Видома — № 7, 9, 11, 20а, 18–24

Донецька — № 3, 4, 5–9, 8–16, 10–18, 13, 14а, 16а, 16а, 20, 21–29, 24, 32стр, 33стр

Зелена — № 1–5, 2, 4–6, 6в, 7, 7а, 7б, 7в, 8, 10, 16–24, 17–25, 27–31, 33, 39

Краевыдна — № 2, 5, 18є, 18Н, 19, 19 буд.3, 20, 20а-2, 20а, 20б, 20а(18,19), 20а(20), 20а(21), 20а(д39,14,24), 20Акв-1, 25

Лоцманська — № 1, 1а, 2, 5–7, 11, 12–22, 16, 18, 21

Набережна — № 17б, 17в, 17д, 19, 19а

Правобережна — № 2, 3, 4, 5, 13

Розвагы — № 12, 16, 17–19, 19/1, 21–25, 25а, 27, 27а, 27б, 28, 28а, 34

Санаторна — № 21, 26

Сильська — № 16–28, 28–34, 28а

Ювилейна — № 18, 18а, 20, 20а.

