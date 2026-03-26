Графики отключения света в Ровенской области на 27 марта коснутся десятков домов.

Графики отключения света в Ровенской области на 27 марта будут введены в связи с проведением профилактических работ на сетях, пишет Politeka.net.

В пресс-службе «Ровнооблэнерго» обнародовали плановые графики отключения.

Графики отключения света в Ровенской области на 27 марта затронут десятки адресов в разных населенных пунктах региона. Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с перечнем улиц и домов, где света не будет, чтобы спланировать свои дела и минимизировать бытовые неудобства.

С 9 до 17 часов вводятся дополнительные графики отключения электричества в населенном пункте Колодезне на следующих улицах:

Андриивська — 1, 102, 103, 105, 107, 11, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 12, 120, 122, 126, 127, 13, 130, 132, 134, 135, 14, 140, 141, 142, 148, 15, 151, 157, 15б, 17, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 179, 18, 180, 187, 188, 189, 18А, 191, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 204, 206, 208, 211, 212А, 212Б, 21

Б.Хмельныцького — 1, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 32, 38, 4, 4а, 6, 7

Бузкова — 13, 22

Колодязне — 31

М.Жабчыка — 10, 11, 12, 1А, 3, 6, 7, 8

Медова — 2, 3

Мыру — 41, 42а, 44, 54

Набережна — 153, 25

Садова — 100, 106, 108, 11, 110, 114, 122, 124, 126, 13, 14, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 2б, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 5, 50, 55, 56, 5а, 6, 60, 63, 64, 66, 68, 7, 75, 76, 78А, 80, 84, 84А, 85, 9, 92, 94

Скарбова — 28

Тиха — 9

Шевченка — 1, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 29, 36, 37, 39, 49, 6, 7, 8, 9, ГРП

Шкильна — 1, 10, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 6

С 9 до 17 часов обесточат Хотын. Ограничения будут действовать в домах по адресам:

И.Мазепы — 13, 21, 9

И.Франка — 1, 15, 2, 3, 4, 5, 7

Івана Франка — 5

Андриивська — 1, 10, 11А, 12, 14, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Б.Хмельныцького — 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Грушевського — 1, 10, 10А, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 2, 20, 22, 23, 23а, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Козацька — 4

Мыру — 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 3, 4, 6, 7, 9

Моквынська — 1, 12, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8А, СКЗ

Молодижна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 21, 22, 25, 27, 3, 33, 4, 5, 6, 7, 9

Незалежности — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6

Полиська — 118

Ривненська — 1, 2, 2А, 3, 4, 5

Хмельова — 27

Хотын — 8, СКЗ, ГРП, хутір

Шевченка — 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 15, 17, 19, 2, 21А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Шкильна — 2, 4, 5, 6

С 9 до 17 часов выключат электричество в домах населенного пункта Быстрычи. Ограничения будут по адресам:

Друхивська — 11, 12, 13А, 14, 2, 3, 7

Заводська — 2, 4/1, 6

Загиря — 5б

Квитнева — 2, 8

Мыру — 1, 12, 13, 13/1, 14, 19, 2, 21, 25, 26, 27, 27А, 30, 31а, 32, 33, 34, 35А, 37, 41, 44, 9

Набережна — 10, 14, 15, 16, 18, 20, 3А, 6, 8

Набережна-Трубка — 2

Надслучанська — 278, 312, 314, 316, 320, 322, 326, 330, 330А, 338, 340, 342, 350, 354, 358, 376, 376А, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 396, 400а, 402, 408, 408А, 408а, 414, 418, 422А, 423, 425, 428, 430, 437, 441, 442, 447, 451, 453, 456, 459, 461, 463, 464, 465, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 48

Нова — 11, 12, 14, 16, 19, 2, 23, 4, 7

Радежна — 1, 13, 15, 6

Свитанкова — 1

Трубка — 332, 444

переулок Захидный — 2, 5.

Последние новости Украины:

