В 2026 году завершение отопительного сезона в Ровенской области будет проходить по действующим правилам, сообщают СМИ.

Согласно постановлению правительства №1267, отопительный период официально проходит с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года. В то же время эта дата не жестко фиксирована — тепло в домах могут отключить как раньше, так и позже, в зависимости от условий.

Окончательное решение о завершении отопительного сезона в Ровенской области принимают органы местного самоуправления, ориентируясь, прежде всего, на температуру воздуха. Если среднесуточные показатели превышают +8 °C и держатся на этом уровне в течение трех дней, коммунальные службы получают основания для завершения отопительного сезона.

При этом для социально важных учреждений Ровенской области могут действовать отдельные условия. В больницах, школах и детских садах подачу тепла могут продлить, особенно в случае похолодания в начале апреля.

С наступлением апреля теплоснабжающие предприятия постепенно переходят в летний режим работы. В домах со счетчиками оплата за отопление в этот период обычно минимальна или отсутствует — жильцы платят только за фактически потребленное остаточное тепло.

Вице-премьер-министр - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что сроки завершения отопительного сезона не привязаны к конкретной дате. По его словам, ключевую роль играют реальные погодные условия.

Он также отметил, что у страны достаточно ресурсов для стабильного прохождения отопительного периода. В случае необходимости теплоснабжение могут продлить даже до середины апреля, учитывая прежде всего температуру воздуха.

Последние новости Украины:

