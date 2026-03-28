Графики отключения света в Киевской области на 28 марта, в субботу, будуть длиться в части региона.

Графики отключения света вводятся из-за плановых и профилактических работ в Киевской области, которые продлятся 28 марта, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных "Киевских региональных электросетей".

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы в пределах Переяславской территориальной громады. Поэтому будут продолжаться отключения в городе Переяслав с 08:30 до 20:00 по следующим адресам:

Героив Днипра — 46а

Губаря Олександра — 18 В

Нызынна — 3, 7, 9, 13, 15

Чорногора Виталия — 1, 1А, 1-Б, 2А, 2Д, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 7, 7А, 8А, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 21А, 21-А, 22, 23, 25, 25А, 27, 27А, 29, 31, 31-А, 33, 35, 37, 39, 41, 45А, 47, 49, 51

Яблунева — 4, 8а

Олександра Губаря (пров.) — 22

Графики отключения света в Киевской области на 28 марта, в субботу, вводятся в пределах Великодимерской территориальной общины. Из-за этого свет исчезнет с 09:00 до 19:00 в следующих населенных пунктах общины:

пос. Велыка Дымерка улицы:

Берегова, Бобрыцька, Богданивська, Гоголивська, Залиська, Морозова, Покровська, Тыха, Вокзальна.



село Зоря улица Соборности.

28.03.2026 года с 08:00 до 19:00 в пределах Дмитровской сельской территориальной громады также будет отключение электроэнергии. Оно произойдет в селе Бузова по улицам:

Жытня, 1;

Калынова, 2А;

Каштанова, 13, 15;

Центральна, 1; 104; 120; 132; 15; 15/1; 153; 15В; 15Г; 15Д; 15Ж; 15З; 17; 17/10; 17/4; 17/8; 19Г; 1А; 1-З; 2; 200; 202; 23А; 2А; 66А; 84;

Шевченка, 24 А.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области: какие суммы теперь придется платить жителям.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: какие суммы получат жители.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: кто может надеяться на эту поддержку.