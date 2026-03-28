Графіки відключення світла у Київській області на 28 березня, у суботу, триватимуть у частині регіону.

Графіки відключення світла вводяться через планові та профілактичні роботи у Київській області, що будуть тривати 28 березня, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах будуть проводити профілактичні роботи в межах Переяславська територіальна громада. Через це триватимуть вимкнення в місті Переяслав з 08:30 до 20:00 години за такими адресами:

Героїв Дніпра — 46а

Губаря Олександра — 18 В

Низинна — 3, 7, 9, 13, 15

Чорногора Віталія — 1, 1А, 1-Б, 2А, 2Д, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 7, 7А, 8А, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 21А, 21-А, 22, 23, 25, 25А, 27, 27А, 29, 31, 31-А, 33, 35, 37, 39, 41, 45А, 47, 49, 51

Яблунева — 4, 8а

Олександра Губаря (пров.) — 22

Графіки відключення світла у Київській області на 28 березня, в суботу, вводяться в межах Великодимерської територіальної громади. Через це світло зникне з 09:00 до 19:00 години в наступних населених пунктах громади:

с-ще Велика Димерка вулиці:

Берегова, Бобрицька, Богданівська, Гоголівська, Заліська, Морозова, Покровська, Тиха, Вокзальна.

село Зоря вулиця Соборності.

28.03.2026 року з 08:00 до 19:00 в межах Дмитpівської сільської територіальної громади також буде відключення електроенергії. Воно станеться у селі Бузова по вулицях:

Житня, 1;

Калинова, 2А;

Каштанова, 13, 15;

Центральна, 1; 104; 120; 132; 15; 15/1; 153; 15В; 15Г; 15Д; 15Ж; 15З; 17; 17/10; 17/4; 17/8; 19Г; 1А; 1-З; 2; 200; 202; 23А; 2А; 66А; 84;

Шевченка, 24 А.

