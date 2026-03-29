У зв'язку з плановими роботами вводять графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 30 березня по 5 квітня.

Графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 30 березня по 5 квітня охоплять тільки частину регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах електрики будуть проводити профілактичні роботи в межах регіону. У зв'язку з цим вводять графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 30 березня по 5 квітня.

30 березня вимкнуть електрику через профілактичні роботи. Світла не буде з 08:00 до 19:00 години в селі Іванковичі за адресами:

Авіаторів — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 3; 30; 32; 34; 36; 36А; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 5; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 7; 9

Аркадіївська — 1; 1-А; 1Б

Архітектурна — 4; 7

Бузкова — 1; 10; 13; 14; 14-А; 15; 16А; 16-А; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 27; 4; 45/1; 45В; 45Г; 5; 6; 6Б; 7; 8; 9

Вербицького — 16

Вишнева — 10

Гончарна — 1; 2; 3; 4

Заповідна — 43

Захисників Вітчизни — :1296; :1434; :1496; 1; 10; 100-В; 106-А; 10В; 11; 113; 11-В; 12; 14; 15; 1502; 16; 16В; 17; 17-В; 18А; 1А; 1-В; 2; 20; 21; 21-В; 22; 22-В; 23В; 24; 25; 25А; 25Б; 27; 27Г; 27Д; 28; 28-В; 29; 29А; 29-В; 2Б; 2-Г; 3; 30; 30А; 30Б; 30В; 31; 31В; 32; 32В; 33; 34; 34В; 35; 35Г; 35Д; 36; 37; 38; 38А; 38-К; 39; 39А; 3-Б; 3-В; 4; 40; 41; 42; 44; 4В; 6; 6-В; 7; 7А; 7-В; 8; 8В; 9; 9-А; 9-В; Б/Н

Зелена — 12; 14; 15; 16; 2; 23; 23-А; 25; 27; 27-А; 29; 35-А; 35-Б; 37; 38; 3А; 40; 41; 42; 43; 44; Б/Н

Зоряна — 1; 10; 10А; 11; 11А; 12; 13; 13А; 14; 14А; 15; 15А; 16; 16А; 17; 17А; 1А; 2; 2А; 3; 3А; 4; 43а; 49; 4А; 5; 5А; 6; 6А; 7А; 8; 8А; 9; 9А

Козача — 4

Космонавтів — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 14А; 16; 18; 2; 20; 24; 26; 28; 3; 30; 32; 33-А; 36; 38; 40; 42; 42-А; 5; 6; 7; 8; 9

Круглицька — 1; 16; 17; 17А; 18; 18А; 19; 2; 20; 21; 22; 4; 9

Лісна — 10-Б; 13; 15; 17; 2; 21; 23; 24; 27А; 2А; 3; 4; 5; 6; 7

Лугова — 24; 25; 29/1; 31/2; 32А; 33/11.

31 березня з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах будуть проводити профілактичні роботи в межах Переяславська територіальна громада. Вони триватимуть з 08:30 до 19:00 години в місті Переяслав за такими адресами:

Берла Арсенія — 12; 14; 1А; 1Б; 7

Героїв Чорнобиля — 14; 18; 2; 20; 6

Коломійця Володимира — 2А

Левчука Остапа — 1; 10; 11; 12; 12А; 13; 15; 15/А; 17; 17А; 19; 19А; 19Б; 2; 23; 25; 2А; 2Б; 3; 4; 4А; 5; 5/А; 5/Б; 6; 6А; 7; 8; 8А; 9

Лесика Анатолія — 13; 15; 3 2

Ляскоронського Василя — 1; 2; 4; 7

Міхновських Братів — 27

Міцкевича Адама — 10; 14; 15/1; 16; 18; 26; 3; 9

Міщанська — 10; 10А; 11; 11А; 12; 14; 8; 8Б; 8В; 9; 9А

Пасічна — 10; 14; 15; 15А; 16; 16А; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 24А; 26; 27А; 28А; 29; 29А; 33 б; 33А; 33Б; 33в; 35; 35Б; 37; 39; 6

Підварська — 61; 63; 81; 85; 87; 88; 99

Потапенка Ярослава — 60Ж; 62; 62А; 62Б; 62В; 62Ж; 62И; 62К; 64; 64А; 64-А; 67/е; 67Г; 68; 69; 69А; 69Б; 70; 71; 71А; 71Б; 71-б; 72; 72А; 73; 74; 74А; 75; 76; 76-а; 77; 78; 78А; 79; 80; 81А; 81Б; 84А; 85; 87; 87А; 89

Сагайдачного Петра — 28

Ярослава Мудрого — 8

пров. Берла Арсенія — 1; 2; 3; 4; 8

пров. Ляскоронського Василя — 2; 5; 7.

Також світло зникне з 10:00 до 15:00 години в селі Гланишів на таких вулицях:

Вишнева — 1; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 1Б; 20; 3; 4; 42; 5; 6; 8

Покровська — 14А; 20-В; 24 А; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 77

Садова — 14

Старо-Рудня — 18

Чорнобаївська — 12

Шевченка Тараса — 1; 10; 12; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Останні новини України:

