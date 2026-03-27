Дефицит продуктов во Львовской области усилился из-за слабого урожая гречки и ограниченных поставок из-за границы, сообщает Politeka.

В регионе заметно сократился ассортимент круп в магазинах. Спрос на гречку остается стабильно высоким, однако внутреннее производство не обеспечивает необходимых объемов. Прошлогодние показатели стали одними из самых низких за последние годы, что повлияло на запасы.

Отчасти ситуацию пытаются выровнять за счет импорта. В то же время география поставок изменилась: отдельные страны сократили экспорт из-за внутренних потребностей, а возможности украинских производителей остаются ограниченными. Прямые поставки по некоторым направлениям недоступны из-за войны войны.

Продукция поступает альтернативными маршрутами, в частности, транзитом через другие государства в рамках торговых договоренностей. Это позволяет поддерживать рынок и избегать резких скачков стоимости.

Аналитики отмечают, что дефицит продуктов во Львовской области пока удается частично сдерживать. По прогнозам, цена на гречку будет колебаться в пределах 60-90 гривен за килограмм в зависимости от ситуации на рынке.

Специалисты отмечают необходимость постоянного контроля за поставками. Задержка импорта или погодные факторы могут повлиять на доступность товара.

Жителям советуют проверять наличие продукции в торговых сетях и совершать взвешенные покупки без избыточных запасов.

При усложнении ситуации возможно дополнительное регулирование для стабилизации цен. Актуальная информация о поставках поможет избежать лишних затрат и лучше планировать ежедневные расходы.

