Дефіцит продуктів у Львівській області посилився через слабкий урожай гречки та обмежені поставки з-за кордону, повідомляє Politeka.

У регіоні помітно скоротився асортимент круп у магазинах. Попит на гречку залишається стабільно високим, однак внутрішнє виробництво не забезпечує необхідних обсягів. Минулорічні показники стали одними з найнижчих за останні роки, що вплинуло на запаси.

Частково ситуацію намагаються вирівняти за рахунок імпорту. Водночас географія постачань змінилася: окремі країни скоротили експорт через внутрішні потреби, а можливості українських виробників залишаються обмеженими. Прямі поставки з деяких напрямків недоступні через війну.

Продукція надходить альтернативними маршрутами, зокрема транзитом через інші держави в межах торговельних домовленостей. Це дозволяє підтримувати ринок і уникати різких стрибків вартості.

Аналітики зазначають, що дефіцит продуктів у Львівській області поки вдається частково стримувати. За прогнозами, ціна на гречку коливатиметься у межах 60–90 гривень за кілограм залежно від ситуації на ринку.

Фахівці наголошують на необхідності постійного контролю за постачаннями. Затримки імпорту або погодні фактори можуть вплинути на доступність товару.

Мешканцям радять перевіряти наявність продукції у торговельних мережах і робити зважені покупки без надлишкових запасів.

У разі ускладнення ситуації можливе додаткове регулювання для стабілізації цін. Актуальна інформація про поставки допоможе уникнути зайвих витрат і краще планувати щоденні витрати.

