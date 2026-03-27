Новый график движения поездов в Киев предполагает расширение маршрутов и запуск дополнительных рейсов в ответ на рост спроса среди пассажиров.

Новый график движения поездов в Киев сформирован с учетом повышенного пассажиропотока, сообщает Politeka.

Новый график движения поездов в Киев вступит в силу в конце марта. "Укрзализныця" приняла решение ввести дополнительные экспрессы, чтобы жители столицы и туристы могли комфортно планировать поездки.

По словам представителей компании, дополнительные маршруты организованы без использования дефицитных вагонов путем оптимизации существующего подвижного состава.

В рамках нового графика движения поездов в Киев, 29 марта будут курсировать №220/219 Киев – Днепр и №289/290 Киев – Львов с отправлением с обеих конечных станций, а также рейс №168/167 Львов – Одесса.

На следующие два дня, 30 и 31 марта, пассажиры смогут воспользоваться №243/244 Киев – Львов. Спальные вагоны в дополнительных поездах будут работать в сидячем формате.

Нечетные места расположены у окна, парные – ближе к проходу. Также отдельно меняется курсирование №207/208-177/178 Киев - Ивано-Франковск, который со 2 апреля продолжат в Яремче.

Отправление из столицы запланировано в 22:00, прибытие в Яремче в 08:30, обратно экспресс будет отправляться в 09:00 и прибывать в Киев в 19:54.

Этот маршрут будет курсировать каждый день, кроме 5, 6, 7, 20, 21 и 22 апреля, когда запланированы путевые работы.

Для пассажиров, планирующих путешествовать дальше в Карпаты, предусмотрены удобные пересадки на региональный №812/811 Яремче – Ворохта.

Он будет курсировать 3-5 апреля, 9-12 апреля, 19 апреля и 27-29 апреля. На маршрутах будут использоваться современные дизель-поезда серии ДПКр, что обеспечивает комфорт и надежность перевозок.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области: какие суммы теперь придется платить жителям.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: какие суммы получат жители.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: кто может надеяться на эту поддержку.