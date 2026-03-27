Новий графік руху поїздів до Києва сформували з урахуванням підвищеного пасажиропотоку, повідомляє Politeka.

Новий графік руху поїздів до Києва набуде чинності наприкінці березня. "Укрзалізниця" ухвалила рішення запровадити додаткові експреси, аби мешканці столиці та туристи могли комфортно планувати подорожі.

За словами представників компанії, додаткові маршрути організовано без використання дефіцитних вагонів, шляхом оптимізації існуючого рухомого складу.

У межах нового графіка руху поїздів до Києва, 29 березня курсуватимуть №220/219 Київ – Дніпро та №289/290 Київ – Львів із відправленням із обох кінцевих станцій, а також рейс №168/167 Львів – Одеса.

На наступні два дні, 30 та 31 березня, пасажири зможуть скористатися №243/244 Київ – Львів. Спальні вагони в додаткових поїздах працюватимуть у сидячому форматі.

Непарні місця розташовані біля вікна, парні – ближче до проходу. Також окремо змінюється курсування №207/208—177/178 Київ – Івано-Франківськ, який із 2 квітня продовжать до Яремче.

Відправлення зі столиці заплановане о 22:00, прибуття до Яремче о 08:30, у зворотному напрямку експрес відправлятиметься о 09:00 та прибуватиме до Києва о 19:54.

Цей маршрут курсуватиме щодня, крім 5, 6, 7, 20, 21 та 22 квітня, коли заплановані колійні роботи.

Для пасажирів, що планують подорожувати далі в Карпати, передбачені зручні пересадки на регіональний №812/811 Яремче – Ворохта.

Він курсуватиме 3–5 квітня, 9–12 квітня, 19 квітня та 27–29 квітня. На маршрутах використовуватимуть сучасні дизель-поїзди серії ДПКр, що забезпечує комфорт та надійність перевезень.

