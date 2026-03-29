Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с графиками отключения света в Чернигове на неделю с 30 марта по 5 апреля.

В Чернигове на неделю с 30 марта по 5 апреля будут действовать графики отключения света, которые вводятся из-за проведения профилактических работ, пишет Politeka.net.

Информацию об ограничении предоставило «Чернігівобленерго».

Графики отключения света в Чернигове на неделю с 30 марта по 5 апреля коснутся отдельных районов и улиц города. Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с графиками и учесть возможные перебои с электроснабжением при планировании ежедневных дел.

30.03.2026 года не будет электричества с 09:00 до 17:00 часов на части улиц города:

Ивана Выговського — 34; 40; 76; 32б; 36а; 39А; 39Б

Кыинська — 37

Медиків — 2; 4; 6; 8; 10

Мыхайла Грушевського — 73; 75; 79; 81; 83; 85; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103а; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 114а; 115; 116; 117; 118; 119; 120А; 120; 121; 122а; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 141; 180А; 88а; 90д; 98а; 99а

31.03.2026 года с 08:00 до 17:00 часов будут выключать свет из-за профилактических работ. Ограничения будут по следующим адресам:

Васыля Сымоненка — 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 41; 5а

Князя Чорного — 2

Леси Украинкы — 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 43; 44; 45; 46; 49; 51; 52; 53; 55; 56; 57; 59; 61; 63; 64; 65; 67; 68; 69; 71; 7а; 43а; 43б; 44/46

Лысенка — 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 16; 18

Олександра Довженка — 15; 17; 19; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 19а; 27А

01.04.2026 года с 08:00 до 17:00 часов будут продолжаться дополнительные обесточивания, которые будут действовать в домах по следующим адресам:

Святославська — 8

Сиверянська — 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 10А; 12б; 19а; 33А

Холодный Яр — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 9А

02.04.2026 года с 09:00 до 17:00 вводятся дополнительные ограничения, которые будут действовать через плановый ремонт. Выключения будут в домах, расположенных на улицах:

Глибова — 55; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 48А

Гонча — 41; 49; 51; 77; 79; 81; 83; 77а; 77б

Гребинкы — 74; 76; 78; 80; 82; 84; 86; 88

Гулака-Артемовського — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 15а; 16а

дачне товарыство Лелека — 15; 16; 17; 21; 26; 27

ул. Евгена Лоскота — 65; 68; 69; 70; 71; 72; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 100; 68а; 78а.

