Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области доступно всем, кто вынужденно покинул свой дом из-за войны.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области можно найти через платформу "Допомагай", которая собирает актуальные предложения временного дома в безопасных городах Украины и за рубежом, сообщает Politeka.

Среди доступных вариантов бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области есть комната в двухкомнатной квартире в Одессе по улице Жуковского.

Предложение предполагает совместное проживание с 68-летней женщиной, которая ищет компаньона для укорачения одиноких вечеров. Для уточнения деталей владелица просит телефонные звонки до 18:00.

Еще одно предложение в Одессе по улице Онежской предусматривает однокомнатную квартиру на втором этаже двухэтажного дома.

Комната площадью 16 кв.м с кухней 5 кв.м, душем, туалетом и балконом оборудована печным или электрическим отоплением. Проживание подразумевает возможность проживания с детьми и домашними животными, а все детали согласовываются по телефону.

Для пар или семей без детей доступен дом в селе Калантаевка Раздельнянского района. Данное бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области оборудовано всем необходимым, кроме газа, поэтому нужно пользоваться печным отоплением.

Предложение подходит для мужчин, женщин, пожилых людей и тех, кто имеет домашних животных. Еще один вариант в Одессе по улице Святослава Караванского (Жуковского) предполагает совместное проживание с хозяйкой в ​​двухкомнатной смежной квартире.

Проживание предназначено для пожилых женщин и людей, нуждающихся в безопасной временной приютке.

Платформа "Помогай" постоянно обновляет базу данных, чтобы переселенцы могли оперативно находить доступную квартиру.

