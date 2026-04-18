Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області доступне для всіх, хто вимушено залишив свій дім через війну.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області можна знайти через платформу "Допомагай", яка збирає актуальні пропозиції тимчасового дому у безпечних містах України та за кордоном, повідомляє Politeka.

Серед доступних варіантів безкоштовного житла для ВПО в Одеській області є кімната в двокімнатній квартирі в Одесі на вулиці Жуковського.

Пропозиція передбачає спільне проживання з 68-річною жінкою, яка шукає компаньйона для коротання самотніх вечорів. Для уточнення деталей власниця просить телефонні дзвінки до 18:00.

Ще одна пропозиція в Одесі на вулиці Онезькій передбачає однокімнатну квартиру на другому поверсі двоповерхового будинку.

Кімната площею 16 кв.м із кухнею 5 кв.м, душем, туалетом та балконом обладнана пічним або електричним опаленням. Проживання передбачає можливість проживання з дітьми та домашніми тваринами, а всі деталі узгоджуються телефоном.

Для пар або сімей без дітей доступний будинок у селі Калантаївка Роздільнянського району. Дане безкоштовне житло для ВПО в Одеській області обладнане всім необхідним, окрім газу, тому потрібно користуватися пічним опаленням.

Пропозиція підходить для чоловіків, жінок, людей похилого віку та тих, хто має домашніх тварин. Ще один варіант у Одесі на вулиці Святослава Караванського (Жуковського) передбачає спільне проживання з господаркою у двокімнатній суміжній квартирі.

Проживання призначене для жінок та людей похилого віку, які потребують безпечного тимчасового прихистку.

Платформа "Допомагай" постійно оновлює базу даних, щоб переселенці могли оперативно знаходити доступне помешкання.

