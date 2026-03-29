График отключения газа в неделю с 30 марта по 5 апреля в Черниговской области поможет жителям планировать использование газа.

В Черниговской области был обнародован график отключения газа на неделю с 30 марта по 5 апреля, который касается жителей Киевской ОТГ из-за плановых ремонтных работ на газовых сетях, пишет Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет Черниговский филиал " Газсети ".

С 30 марта 2026 года временно прекращается подача газа в селе Трисвятская Слобода по ряду адресов, среди которых ул. Западная, Михаила Коцюбинского, Радостная, Текстильщиков, Тихая, Лесная, Михайловская, Дачная, Фасадная, Майская, Мира, Победы, Троицкая, Просвещения, Восточная, Приозерная, Школьная, а также переулки Михаила Коцюбинского, Текстильщиков, Мира и Черниговский.

Жителей призывают перекрыть краны перед газовыми приборами и не открывать их до завершения ремонтных работ. Также важно обеспечить беспрепятственный доступ работникам Черниговского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» к системам газоснабжения домов.

Организаторы отмечают, что временное отключение необходимо для безопасного и безаварийного газоснабжения, а проведение работ позволяет предотвратить чрезвычайные ситуации на сетях.

