У Чернігівській області оприлюднили графік відключення газу на тиждень з 30 березня по 5 квітня, який стосується мешканців Киїнської ОТГ через планові ремонтні роботи на газових мережах, пише Politeka.net.

Інформацію про це надає Чернігівська філія "Газмережі".

З 30 березня 2026 року тимчасово припиняється подача газу у селі Трисвятська Слобода за низкою адрес, серед яких вул. Західна, Михайла Коцюбинського, Радісна, Текстильників, Тиха, Лісна, Михайлівська, Дачна, Фасадна, Травнева, Миру, Перемоги, Троїцька, Освіти, Східна, Приозерна, Шкільна, а також провулки Михайла Коцюбинського, Текстильників, Миру та Чернігівський.

Мешканців закликають перекрити крани перед газовими приладами та не відкривати їх до завершення ремонтних робіт. Також важливо забезпечити безперешкодний доступ працівникам Чернігівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» до систем газопостачання будинків.

Організатори наголошують, що тимчасове відключення необхідне для безпечного та безаварійного газопостачання, а проведення робіт дозволяє попередити надзвичайні ситуації на мережах.

