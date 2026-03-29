Вводятся графики отключения света в Сумах на неделю с 30 марта по 5 апреля в связи с проведением технического обслуживания.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумыоблэнерго».

Вводятся графики отключения света в Сумах на неделю с 30 марта по 5 апреля в связи с проведением технического обслуживания сетей и профилактических работ. Энергетики отмечают, что отключения будут происходить в установленные часы по расписанию, поэтому жителям рекомендуют заранее учесть эту информацию при планировании ежедневных дел.

30.03.2026 года с 08:00 до 16:00 будут продолжаться отключения. Они охватят такие улицы города:

Сонячна — 1, 1А, 2, 2В, 2Г, 3, 3/1, 5, 6, 8, 8/1

Серпнева — 2, 5, 7, 9

сад. тов-во «Теплычный» — 147

Охтырська — 1, 15, 18, 19, 19/3, 19/4, 20, 22, 24, 24А, 26, 26/2, 27

пров. Новый — 10

Ныжньосыроватська — 58, 60, 61, 61/1

Марко Вовчок — 2, 7, 9, 11, 13, 13А, 13Б, 15

Ганнивська — 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78.

31.03.2026 с 08:00 до 16:00 часа будут выключать электричество через профилактические работы. Обесточивание коснутся следующих улиц:

Мамаивщына — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 10, 11, 12, 13, 14

Георгия Нарбута — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16

Героив полку «Азов» — 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 8/1, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60/1, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/3, 80, 81, 81А, 82, 83, 83А, 84, 84А, 85, 86, 87, 89, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108

01.04.2026 года с 08:00 до 17:00 будут продолжаться отключения в домах по адресам:

Довженка — 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 57

Грыгория Давыдовського — 2, 4, 6, 8, 10, 11/3, 12

Горовый — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Горова — 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50/1, 50/2, 52, 54, 56, 58, 60, 60А, 62, 66, 68, 70

02.04.2026 года с 08:00 до 16:00 часов электричество пропадет в части города. Обесточение будут в домах по адресам:

Лыхвынська Стінка — 12, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36/1

Лебедынська — 3, 11, 13, 19.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области: какие новые цены могут быть установлены.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области: какие ожидаемые расценки.

Как сообщала Politeka, Потеря пенсии для жителей Сумской области: что нужно подать в ПФУ до 1 апреля, чтобы сохранить деньги.