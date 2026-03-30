В пресс-службе «Рівнеобленерго» обнародовали плановые графики отключения.

Графики отключения света в Ровенской области на 31 марта затронут десятки адресов в разных населенных пунктах региона. Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с перечнем улиц и домов, где света не будет, чтобы спланировать свои дела и минимизировать бытовые неудобства.

С 9 до 17 часов вводятся дополнительные графики отключения электричества в населенном пункте Обарив на следующих улицах:

Волынська — 8, 16

Гарна — 2а, 5, 5А, 5Б, 5В, 6, 9Б, 9В, 9-Е, 9-Ж, 9-К, 9Г, 9Д, 9И, 15, 18, 21, 24

Горынська — 2, 10, 10А, 12, 16, 18, 18А, 18д, 18-Ж, 18Е, 20, 40, 45, 63

Лыпнева — 8

Люблинська — 44, 44А, 46, 46А

Петра Дорошенка — 1, 1, 19, 28, 56

Прымиська — 1, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 12в, 14, 14A, 15, 17, 17а, 19, 21, 21Д, 21Е, 21Б, 21В, 21Г, 21е, 23, 25, 27, 33, 35, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 6Г.

В селе Колоденка 31.03.2026 года с 09:00 до 17:00 будут действовать дополнительные отключения. Исчезнет свет по следующим адресам:

Зелена — 2, 2а, 2Б, 4, 6, 8, 12, 12А, 12Б, 14, 16, 16А, 20, 20А, 22, 24

Козацька — 10

Л.Украинкы — 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54

Нова — 2, 2А, 5, 6, 6Б, 7, 7а, 8, 9, 9А, 9В, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 32А, 34, 36, 38, 42, 44, 44А, 44Б, 46, 54, 58, 60, 62, 64, 66

Новодвирська — 3А

провулок Новый — 8, 37

Галыцького Даныла — 1, 1А, 2, 2А, 6, 8, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18А, 20, 21, 24, 33, 35

Княгыни Ольгы — 1, 2, 2а, 5, 8, 9, 17, 22, 24, 26, 28А, 29, 29А, 30, 33

Князя Володымыра — 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16А, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35A

Князя Игоря — 29

Сонячна — 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 37.

Также с 9 до 17 часов выключат электричество в домах населенного пункта Друхив. Обесточат дома, находящиеся по адресам:

И.Франка — 1, 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 36, 38, 39, 3А, 4, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 57, 59, 6, 7, 8, 9

Бороливка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16

Бороливська — 4

Весела — 1, 2, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 21В, 21б, 23, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 37, 4, 49, 5, 7, 9

Вузька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 14

Голубенська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Зарична — 4, 5А, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38

Заричненська — 2, 3, 4А, 5, 9а, 11

Заричненськый пров. — 2, 5, 6, 6А, 7, 9, 13, 17, 27, 37, 4А

Зелена — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16

Л.Украинкы — 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 28В, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 49, 5, 51, 53, 7, 8, 9

Молодижна — 1, 4, 7, 7А, 8, 9, 11, 13, 15, 17

Паркова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15

Рідкодубська — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 19а, 25, 29, 31, 33

Хутир Березина — 13

Хутир Менятын — 1, 2, 3, 5

Шевченка — 1, 10, 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108Б, 108В, 108Г, 108а, 108б, 109, 11, 110, 110а, 112, 113, 114, 114А, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 120А, 120Г, 120д, 121, 122, 122В, 122Д, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 129Б, 13, 130, 130а, 131, 132, 133, 134, 134А, 135, 136

Шкильна — 1, 3, 4, 5, 5А, 7, 7А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27.

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Ровенской области: насколько сильно вырастет тариф.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Ровенской области: на каком направлении пассажиры будут платить больше.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: каких платежек ждать.