Графіки відключення світла у Рівненській області на 31 березня торкнуться десятків будинків.

Графіки відключення світла будуть діяти у Рівненській області 31 березня через профілактичні та планові роботи, повідомляє Politeka.net.

У пресслужбі «Рівнеобленерго» оприлюднили планові графіки вимкнення.

Графіки відключення світла у Рівненській області на 31 березня торкнуться десятків адрес у різних населених пунктах регіону. Мешканцям рекомендують заздалегідь ознайомитися з переліком вулиць і будинків, де не буде світла, аби спланувати свої справи та мінімізувати побутові незручності.

З 9 до 17 години вводяться додаткові графіки відключення електрики в населеному пункті Обарів на таких вулицях:

Волинська — 8, 16

Гарна — 2а, 5, 5А, 5Б, 5В, 6, 9Б, 9В, 9-Е, 9-Ж, 9-К, 9Г, 9Д, 9И, 15, 18, 21, 24

Горинська — 2, 10, 10А, 12, 16, 18, 18А, 18д, 18-Ж, 18Е, 20, 40, 45, 63

Липнева — 8

Люблінська — 44, 44А, 46, 46А

Петра Дорошенка — 1, 1, 19, 28, 56

Приміська — 1, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 12в, 14, 14A, 15, 17, 17а, 19, 21, 21Д, 21Е, 21Б, 21В, 21Г, 21е, 23, 25, 27, 33, 35, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 6Г.

В селі Колоденка 31.03.2026 року з 09:00 до 17:00 години будуть діяти додаткові вимкнення. Зникне світло за такими адресами:

Зелена — 2, 2а, 2Б, 4, 6, 8, 12, 12А, 12Б, 14, 16, 16А, 20, 20А, 22, 24

Козацька — 10

Л.Українки — 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54

Нова — 2, 2А, 5, 6, 6Б, 7, 7а, 8, 9, 9А, 9В, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 32А, 34, 36, 38, 42, 44, 44А, 44Б, 46, 54, 58, 60, 62, 64, 66

Новодвірська — 3А

провулок Новий — 8, 37

Галицького Данила — 1, 1А, 2, 2А, 6, 8, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18А, 20, 21, 24, 33, 35

Княгині Ольги — 1, 2, 2а, 5, 8, 9, 17, 22, 24, 26, 28А, 29, 29А, 30, 33

Князя Володимира — 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16А, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35A

Князя Ігоря — 29

Сонячна — 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 37.

Також з 9 до 17 години вимкнуть електрику у будинках населеного пункту Друхів. Знеструмлять будинки, що знаходяться за адресами:

І.Франка — 1, 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 36, 38, 39, 3А, 4, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 57, 59, 6, 7, 8, 9

Боролівка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16

Боролівська — 4

Весела — 1, 2, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 21В, 21б, 23, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 37, 4, 49, 5, 7, 9

Вузька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 14

Голубенська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Зарічна — 4, 5А, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38

Зарічненська — 2, 3, 4А, 5, 9а, 11

Зарічненський пров. — 2, 5, 6, 6А, 7, 9, 13, 17, 27, 37, 4А

Зелена — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16

Л.Українки — 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 28В, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 49, 5, 51, 53, 7, 8, 9

Молодіжна — 1, 4, 7, 7А, 8, 9, 11, 13, 15, 17

Паркова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15

Рідкодубська — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 19а, 25, 29, 31, 33

Хутір Березіна — 13

Хутір Менятин — 1, 2, 3, 5

Шевченка — 1, 10, 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108Б, 108В, 108Г, 108а, 108б, 109, 11, 110, 110а, 112, 113, 114, 114А, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 120А, 120Г, 120д, 121, 122, 122В, 122Д, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 129Б, 13, 130, 130а, 131, 132, 133, 134, 134А, 135, 136

Шкільна — 1, 3, 4, 5, 5А, 7, 7А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Рівненській області: наскільки сильно зросте тариф.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Рівненській області: на якому напрямку пасажири платитимуть більше.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: яких платіжок очікувати.