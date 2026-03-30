Жителям советуют заранее ознакомиться с обновленными графиками отключения света в Одесской области на 31 марта.

Графики отключения света в Одесской области на 31 марта продлятся в части населенных пунктов из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

О возможных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

Жителям советуют заранее ознакомиться с обновленными графиками отключений, чтобы учесть возможные перебои с электроснабжением и спланировать повседневные дела. Графики отключения света в Одесской области на 31 марта будут касаться только отдельных населенных пунктов и улиц, поэтому жителям следует проверять конкретные адреса, где временно не будет света.

Курисовская сельская территориальная община также сообщила о дополнительных графиках отключения электричества. Они охватят следующие населенные пункты:

село Олександривка з 09:00 до 17:00 години: ул. Выноградна

село Новомыколаивка з 10:00 до 19:00 години: ул. Космонавтив — 18, ул. Мырна.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, Одесские электросети будут проводить профилактические работы в пределах Раздельнянского территориального общества. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 10:00 до 19:00 в таких населительных пунктах:

село Покровка улицы:

Энергэтична

Мыру — 79, 81, 83, 89, 91, 93, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 138, 140, 142

Молодижна — 23, 24, 25

Шаманська — 20, 21, 22, 23, 24

город Роздильна адресы:

ул. Дмитриева Сергия - 1/А

село Мыколаивка адресы:

ул. Степова – 2, 3, 28, 34.

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: при каких условиях можно рассчитывать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: подробности изменения стоимости.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: на что могут рассчитывать украинцы в марте.